Какие дороги капитально отремонтирует «Автодор» в 2020 году

Верхний асфальтовый слой восстановят в районе Молодогвардейской транспортной развязки трассы М1 «Беларусь», в Московской области — с 17 по 25 км и с 25 по 32 км, в Смоленской области — с 215 по 253 км и с 253 по 278 км.

Отремонтируют и два отрезка М3 «Украина»: в Калужской области (с 316 по 343 км) и Брянской (с 389 по 422 км). Починят подведомственные госкомпании участки А107 «Московской малое кольцо» (ММК) и А105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово». И на М11 «Нева» починят покрытие Бусиновской транспортной развязки в столице.

Между тем, компания «Автодор» отчиталась о том, что Главгосэкспертиза России одобрила проект последнего этапа строительства дороги в обход Аксая в Ростовской области. Речь идет, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», о совершенно новом участке объезда города. Планируется, что полностью обход будет достроен в 2024 году.