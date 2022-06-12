Какая полоса движения на трассе самая безопасная

— Самый опасный ряд — левый, — наверняка скажете вы. А это не совсем верно, но давайте обо всем по порядку. Так уж повелось, что те же гонщики и «ЕКХшники» предпочитают именно крайнюю левую полосу. Они действительно могут, заигравшись, «догнать» впереди идущую машину, либо же подрезать, проучить. Да и моргания дальним светом тоже раздражают и отвлекают, что не способствует повышению безопасности.

Кроме того, у тех, кто движется по левой полосе, гораздо выше шансы оказаться участником лобового столкновения, а оно по праву считается самым страшным. Особенно, опять же, если речь идет о высоких скоростях: тут уже даже до больнички, вероятнее всего, не доживешь. Да, на загородных шоссе и магистралях предусмотрены барьерные ограждения. Но, во-первых, иногда не спасают даже они, а во-вторых, отбойники можно установить далеко не везде.

Из этого всего можно сделать вывод, что левый ряд действительно крайне опасен и лучше, по возможности, высовываться на него лишь тогда, когда нужно совершить поворот или разворот, если ПДД допускают. Но не только левая полоса таит в себе опасность. Ничуть не менее коварной в этом плане является крайняя правая. На нее без необходимости тоже лишний раз выезжать не стоит, и вот почему.