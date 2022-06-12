Какая полоса движения на трассе самая безопасная

К сожалению, даже неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения не гарантирует водителю 100-процентную безопасность. Ведь даже если ты идеальный шофер по версии гаишных экзаменаторов, рядом в потоке всегда может «нарисоваться» доморощенный гонщик или дерзкий «ЕКХшник», который не думает ни о себе, ни об окружающих. Одно неосторожное движение такого товарища, и вот уже вы оба стоите на «аварийках» в ожидании ГИБДД. И хорошо, если стоите, а не едете на Скорой в ближайшую больничку.
Другой вопрос, что риски аварии хотя и никогда нельзя свести к нулю, их все же можно минимизировать. Каким образом? Например, выбирать «правильную» полосу движения — особенно, если вы идете по трассе или магистрали, где все летают на «штрафных» скоростях. Правильную — не в плане ПДД, а с точки зрения безопасности. Вы наверняка знаете о том, какое место нужно занимать в машине, чтобы с наибольшей долей вероятности выжить в ДТП (заднее правое). А ряд в потоке?
— Самый опасный ряд — левый, — наверняка скажете вы. А это не совсем верно, но давайте обо всем по порядку. Так уж повелось, что те же гонщики и «ЕКХшники» предпочитают именно крайнюю левую полосу. Они действительно могут, заигравшись, «догнать» впереди идущую машину, либо же подрезать, проучить. Да и моргания дальним светом тоже раздражают и отвлекают, что не способствует повышению безопасности.
Кроме того, у тех, кто движется по левой полосе, гораздо выше шансы оказаться участником лобового столкновения, а оно по праву считается самым страшным. Особенно, опять же, если речь идет о высоких скоростях: тут уже даже до больнички, вероятнее всего, не доживешь. Да, на загородных шоссе и магистралях предусмотрены барьерные ограждения. Но, во-первых, иногда не спасают даже они, а во-вторых, отбойники можно установить далеко не везде.
Из этого всего можно сделать вывод, что левый ряд действительно крайне опасен и лучше, по возможности, высовываться на него лишь тогда, когда нужно совершить поворот или разворот, если ПДД допускают. Но не только левая полоса таит в себе опасность. Ничуть не менее коварной в этом плане является крайняя правая. На нее без необходимости тоже лишний раз выезжать не стоит, и вот почему.
Что такое правый ряд? Даже если мы говорим о скоростной дороге, где нет пешеходных переходов, светофоров и прочих «прелестей», это — многочисленные съезды и выезды с развязок, повороты к АЗС и парковкам. К крайней правой обочине стремятся и благоразумные «поломыши»: редкий водитель рискнет на магистрали залезть под капот или снять колесо, скажем, в левом ряду.
Если же мы движемся не по скоростной трассе, а по обычному загородному шоссе, то тут пренеприятнейших сюрпризов может быть гораздо больше. И водители, вылетающие с перпендикулярной дороги на запрещающий сигнал светофора, и нетрезвые пешеходы, и велосипедисты, и самокатчики — этот список продолжается бесконечно. Так что в правом ряду особо не расслабишься, равно как и в левом.
Где же тогда ехать, чтобы почти наверняка добраться до пункта «Б»? На двухполосной дороге — лучше все-таки справа, на трехполосной — посередине. Если же рядов больше, то выбирайте тот, что посередине, но ближе к правой стороне. Так вы обезопасите себя и от гонщиков, и от лобовых столкновений, и от пешеходов, и от «поломышей». Без надобности полосу не меняйте: любое лишние движение повышает риски ДТП. И, конечно, следите за стрелкой спидометра.
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