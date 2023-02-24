Холодный ресайклинг: какова реальная эффективность ремонта автодорог старым асфальтом

Проблема в том, что большинство магистралей в Ярославской области — как, впрочем, и везде — проектировалось и строилось еще во времена СССР. А поскольку транспортный поток в те годы был куда меньше, дороги рассчитывались под совершенно другие нагрузки. Это обстоятельство главным образом влияет на продолжительность жизни асфальта: под колесами многотонных фур даже новое покрытие проживет относительно недолго, если не укрепить основание.

А сделать это как раз позволяет метод холодной регенерации. В Ярославской области он начал распространяться шесть лет назад. В 2021-м с применением этой технологии отремонтировали около 85 километров. В 2022-м — цифра в два раз больше: около 190 километров, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в региональном департаменте дорожного хозяйства. И добавили, что ресайклинг действительно продлевает асфальту жизнь.

— Одну из первых дорог таким вот методом мы сделали в 2017-ом. Это была трасса Данилов — Пошехонье: уложили 1,5 километра нового асфальта. Прошло 5 лет — дорога стоит. Сейчас мы даем гарантию на выполненные работы от 4 до 6 лет. И этот срок покрытие выдерживает, несмотря на то, что транспорта с каждым годом становится больше, и его тоннаж, по сравнению с советским временем, вырос в разы, — рассказал руководитель одной крупной организации по ремонту автодорог Юрий Салихов.