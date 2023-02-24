Холодный ресайклинг: какова реальная эффективность ремонта автодорог старым асфальтом

В конце 90-х годов прошлого столетия в России появился относительно новый метод дорожного ремонта — холодный ресайклинг или, говоря по-русски, холодная регенерация. Как и все новое, приживался он непросто — в том числе из-за стоимости оборудования. Однако сегодня многие регионы уже могут позволить себе применение этой технологии, и Ярославская область как раз из их числа.
От областного центра до Москвы около трехсот километров. По ее территории проходит важный отрезок федеральной трассы М8 «Холмогоры». А значит — круглые сутки транзитом с севера на юг, к столице, идут тяжелые фуры, что является серьезным испытанием для любой магистрали. Да и на региональные автодороги приходится немалая доля транспортных перевозок — особенно в последние годы.
Проблема в том, что большинство магистралей в Ярославской области — как, впрочем, и везде — проектировалось и строилось еще во времена СССР. А поскольку транспортный поток в те годы был куда меньше, дороги рассчитывались под совершенно другие нагрузки. Это обстоятельство главным образом влияет на продолжительность жизни асфальта: под колесами многотонных фур даже новое покрытие проживет относительно недолго, если не укрепить основание.
А сделать это как раз позволяет метод холодной регенерации. В Ярославской области он начал распространяться шесть лет назад. В 2021-м с применением этой технологии отремонтировали около 85 километров. В 2022-м — цифра в два раз больше: около 190 километров, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в региональном департаменте дорожного хозяйства. И добавили, что ресайклинг действительно продлевает асфальту жизнь.
— Одну из первых дорог таким вот методом мы сделали в 2017-ом. Это была трасса Данилов — Пошехонье: уложили 1,5 километра нового асфальта. Прошло 5 лет — дорога стоит. Сейчас мы даем гарантию на выполненные работы от 4 до 6 лет. И этот срок покрытие выдерживает, несмотря на то, что транспорта с каждым годом становится больше, и его тоннаж, по сравнению с советским временем, вырос в разы, — рассказал руководитель одной крупной организации по ремонту автодорог Юрий Салихов.
В буквальном смысле продлевает жизнь асфальту ресайклер — специальная машина, которая и укрепляет основание трассы. При этом серьезного «вмешательства» в дорожную «одежду» не требуется. Перед ресайклером проходит «фреза»: слой старого асфальта толщиной в 5—7 см удаляется, а часть дорожного покрытия остается. Сам же ресайклер углубляется на 22 см — его резец достает до песка и щебня.
Оставшийся асфальт снимается и — вместе с тем же песком и щебнем — попадает в барабан, где все тщательно перемешивается. Эта субстанция выкладывается обратно на дорогу и уплотняется катками. «Пирог» лежит несколько дней, а потом операция повторяется. Правда, на этот раз в смесь добавляют «вяжущие» — как правило, портландцемент. Затем по новому покрытию проходят катки, а завершающий этап — укладка свежего асфальта.
— Плюсов у этой технологии немало. Толщина дорожного основания при использовании ресайклера составляет примерно 30 — 50 сантиметров. Это однородная масса, которая обладает высокой прочностью, трещиностойкостью и морозостойкостью. Метод позволяет не только восстановить нагрузку дороги, но и реально увеличить ее, — говорит преподаватель Института инженеров строительства и транспорта Ярославского государственного технического университета Денис Герасимов.
Любопытно также, что холодный ресайклинг хоть и менее трудозатратный метод, но требования к прочности дорожной одежды у него такие же, как и при традиционной технологии устройства основания дороги. Ограничений по климату нет, и это тоже плюс. Однако применять регенерацию на трассах высшей технической категории, особенно на федеральных, не рекомендуется.
— Это дороги повышенной ответственности, с высокой интенсивностью движения и осевыми нагрузками. Стараются не использовать этот метод из-за разброса технико-эксплуатационных характеристик, вероятность которых невозможно проконтролировать, — говорит Денис Герасимов.
Не используют технологию и в том случае, если дорога пролегает в болотистой местности. Также этим методом не укрепляют основание трассы, под которой очень влажные, сильно пучинистые грунты. Скорее всего, не запустят ресайклер и на городские магистрали — машина может легко повредить подземные коммуникации.
Конечно, ремонтировать дорогу с укреплением основания дольше. При ширине полосы в 7 метров в смену на ресайклере дорожникам удается пройти около 800 метров. Ремонт участка протяженностью в 10 километров увеличивается в среднем на неделю. Да и стоимость работ возрастает примерно на 40%, говорят эксперты. Однако это компенсируется прочностью дорожного полотна.
— Почему стала применяться эта технология? Холодная регенерация фактически заменяет собой капитальный ремонт, при котором выполняются демонтаж изношенных верхних слоев дорожной одежды и устраиваются новые. И в рамках ремонта мы получаем качество такое же, как при капитальном ремонте. И, конечно, ниже стоимость работ и меньше сроки их выполнения, — объясняет заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.
Подведем же итог. В Ярославской области холодный ресайклинг зарекомендовал себя с хорошей стороны. А значит, есть надежда, что и в других регионах дороги, при реконструкции которых станут применять этот метод, существенно прибавят в качестве. Правда, только в том случае, если ремонтники будут неукоснительно следовать технологии и подходить к работе максимально ответственно. Ну и, разумеется, если в процесс не вмешается чиновничья жадность…