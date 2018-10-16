Какую марку российские автовладельцы считают самой надежной

В ходе социологического опроса компания Toyota получила статус автомобильного бренда с самой высокой лояльностью клиентов.

Респонденты оценивали дилерские центры и обслуживание в их сервисах. Кроме того, участникам исследования предлагалось обсудить шансы на то, что следующая приобретенная машина будет той же марки. В итоге аналитиками был рассчитан индекс лояльности: все привлеченные к опросу автовладельцы по десятибалльной шкале определили, какой бренд они рекомендовали бы своим друзьям, знакомым и родственникам.

Самые внушительные цифры показали владельцы автомобилей Toyota: они выдали максимальный индекс лояльности автосалонам марки — 86%, а 91% клиентов рекомендует окружающим дилерские центры производителя.

Сервисное обслуживание тоже не покачало: индекс лояльности — 89%, а 52% опрошенных признались, что покупают у Toyota уже не первый раз. Причем 40% из них не стали изменять даже выбранному дилерскому салону.

Результатами опроса поделился исследовательский холдинг «Ромир».