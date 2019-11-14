Где дешевле всего «переобуть» свой автомобиль

Подсчитав средний прайс в городах-миллионниках, аналитики Uremont выяснили, что самым дружелюбным он оказался в Краснодаре — 1050 рублей. Разумеется, на юге нашей страны, где зима не всегда озадачивает морозами и снегом, шиномонтаж востребован меньше, чем в других регионах. Чуть больше за смену шин берут в Волгограде (1210 «целковых») и Новосибирске (1270).

Наиболее дорогим мегаполисом в этом плане оказался, как ни странно, Санкт-Петербург, где средний ценник составил 2100 рублей, и лишь за ним следует Москва с показателем в 2000 «деревянных». Третье место заняла Казань (1660).

Если откинуть в сторону среднюю норму, а обратить внимание на конкретные «монтажки», то лидером назван один из столичных сервисов, где за четыре колеса «сдирают» 2700 рублей. Самой бюджетной стала СТО в подмосковном Красногорске — ₽900.

Кстати, у всех мастеров шиномонтажа, относящихся к своей работе серьезно, есть свои хитрости. Как например, открутить болт-секретку без специального ключа или насадки, знает не каждый. Обозреватели портала «АвтоВзгляд» раскрыли этот секрет, и готовы поделиться им с вами — здесь.