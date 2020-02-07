Как вырос за год средний размер автокредита в России

Проанализировав около 4000 кредитов, специалисты НБКИ выяснили, что в прошедшем году в среднем наши соотечественники брали кредит на 787 200 рублей. Относительно 2018 года сумма выросла на 6,4%. Отметим, что учитывались продажи новых авто и машин с пробегом. Для сравнения, средневзвешенный ценник за это время, по данным «Автостата», поднялся на 8,2% (с 1 438 600 рублей до 1 556 200).
Если говорить о конкретных регионах, то наиболее крупный показатель среднего кредита отметили в Москве — 1 145 600 рублей. В других районах среднестатистический займ не превысил миллиона. Так, в Подмосковье он равняется 980 900. Третье место в рейтинге занял Санкт-Петербург (₽962 200). Четвертая и пятая строчки достались Краснодарскому краю (891 000 «деревянных») и Ханты-Мансийскому автономному округу (881 500 рублей).
Кроме того, был составлен ТОП-5 регионов, где зафиксировали самый резкий рост суммы средней банковской ссуды на авто. Лидером назвали Башкортостан (+10,9%). Вторым пунктом следует Ставропольский край (+10,5%), а за ним — Оренбургская область (+10,2%), Санкт-Петербург (+9,8%) и Рязанская область (+9,7%). Отметим, что на шестой строке расположилась Белокаменная (+9,5%).
Напомним, что при росте цен и сумм автокредитов, продажи новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в 2019-м просели: по данным Ассоциации европейского бизнеса, на 2,3% относительно 2018 года. Но, стоит отметить, что в минувшем месяце авторынок показал положительную динамику в 1,8%. Это вселяет надежду, если учесть, что январь всегда отличался самыми низкими продажами.