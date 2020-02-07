Как вырос за год средний размер автокредита в России

Проанализировав около 4000 кредитов, специалисты НБКИ выяснили, что в прошедшем году в среднем наши соотечественники брали кредит на 787 200 рублей. Относительно 2018 года сумма выросла на 6,4%. Отметим, что учитывались продажи новых авто и машин с пробегом. Для сравнения, средневзвешенный ценник за это время, по данным «Автостата», поднялся на 8,2% (с 1 438 600 рублей до 1 556 200).

Если говорить о конкретных регионах, то наиболее крупный показатель среднего кредита отметили в Москве — 1 145 600 рублей. В других районах среднестатистический займ не превысил миллиона. Так, в Подмосковье он равняется 980 900. Третье место в рейтинге занял Санкт-Петербург (₽962 200). Четвертая и пятая строчки достались Краснодарскому краю (891 000 «деревянных») и Ханты-Мансийскому автономному округу (881 500 рублей).