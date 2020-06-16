Audi в России начала обслуживать медиков на особых условиях

Новая акция действует до 15 июля 2020 года. И позволяет медицинским работникам, владеющим автомобилями Audi, вне зависимости от модели и года выпуска машины сильно сэкономить на расходниках и комплектующих при выполнении некоторых работ.
Так, запчасти и расходные материалы при замене масла и салонного фильтра, а также при дезинфекции системы кондиционирования и салона машины обойдутся всего в 1 рубль. Кроме того, при желании клиента автомобиль откатят в сервис и привезут обратно совершенно бесплатно.
Отметим, что новые условия работают только в том случае, если хозяин авто относится к категории высшего, среднего и младшего медперсонала. Административные и вспомогательные работники медицинских учреждений не участвуют в акции.
Для того, чтобы получить скидки, следует обратиться к любому дилеру и записаться на прием, где придется предъявить копию последнего листа трудовой книжки, заверенную работодателем, с записью о текущем месте работы.
Напомним, что Audi не в первый раз помогает врачам в нашей стране. В начале апреля 2020 года автостроитель из Ингольштадта запустил благотворительную акцию #ЦветНадежды. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», немцы передали Городской клинической больнице №40 в Коммунарке 20 автомобилей.