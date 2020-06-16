Audi в России начала обслуживать медиков на особых условиях

Фото: Audi
Хотя большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса в нашей стране уже сняты, COVID-19 продолжает бушевать. И врачи все также ведут войну с заразой. Компания Audi в знак благодарности объявила об особых условиях обслуживания медперсонала. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

Новая акция действует до 15 июля 2020 года. И позволяет медицинским работникам, владеющим автомобилями Audi, вне зависимости от модели и года выпуска машины сильно сэкономить на расходниках и комплектующих при выполнении некоторых работ.

Так, запчасти и расходные материалы при замене масла и салонного фильтра, а также при дезинфекции системы кондиционирования и салона машины обойдутся всего в 1 рубль. Кроме того, при желании клиента автомобиль откатят в сервис и привезут обратно совершенно бесплатно.

Отметим, что новые условия работают только в том случае, если хозяин авто относится к категории высшего, среднего и младшего медперсонала. Административные и вспомогательные работники медицинских учреждений не участвуют в акции.

Для того, чтобы получить скидки, следует обратиться к любому дилеру и записаться на прием, где придется предъявить копию последнего листа трудовой книжки, заверенную работодателем, с записью о текущем месте работы.

Напомним, что Audi не в первый раз помогает врачам в нашей стране. В начале апреля 2020 года автостроитель из Ингольштадта запустил благотворительную акцию #ЦветНадежды. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», немцы передали Городской клинической больнице №40 в Коммунарке 20 автомобилей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, автосалоны, моторное масло, коронавирус
16 июня 2020
274