Почему москвичи вдруг резко начали скупать новые автомобили

Из-за пандемии коронавируса, валютных колебаний и прочих обстоятельств, неизбежно влияющих на рыночную ситуацию, цены на новые автомобили неуклонно растут. Так, с начала года прайсы машин увеличились уже на 8,9%, и можно с уверенностью предположить, что этим дело не закончится — стоимость будет расти и дальше.
Любопытно при этом, что больше половины (55%) участников опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», повышения цен даже не заметили. Еще 27% респондентов внимание на это обратили, но от покупки авто все равно не отказались. И лишь 18% опрошенных отложили приобретение новой машины до лучших времен или начали присматриваться к более дешевым моделям.
Что же касается причин, по которым покупатели меняли автомобили этим летом, то самой популярной стало опасение, что осенью цены станут существенно выше (так ответил 61% респондентов). Среди других веских поводов — вероятность второй волны коронавируса (ее ждут 24% участников) и падения рубля (7%). Еще 6% просто хотели обновить транспортное средство, невзирая на шаткую экономическую ситуацию.
Поскольку из-за выросшего спроса образовался дефицит автомобилей на складах, примерно три четверти покупателей выбирали из того, что осталось, пересмотрев свои первоначальные требования к машине. При этом 18% клиентов из-за отсутствия нужной комплектации дополнительно устанавливали камеры заднего вида или кругового обзора, 17% — «мультимедийку», 16% — меняли обивку сидений с тканевой на кожаную.
Еще 15% респондентов доплатили за установку нужных ассистентов вождения, 14% — за спорт-пакет, 11% — за колеса большего диаметра и 9% — за недостающие «зимние» опции.
— Все мы — и автодилеры, и клиенты, и другие участники отрасли — ждем конца сентября, когда завершится производственно-логистический цикл для новых автомобилей, выпущенных этим летом, и они поступят в продажу. Господдержка, снижение ставок по автокредитам и программы лояльности от автопроизводителей помогут нивелировать последствия индексации цен на автомобили и сохранить покупательский интерес, — уверены специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».