Почему москвичи вдруг резко начали скупать новые автомобили

Из-за пандемии коронавируса, валютных колебаний и прочих обстоятельств, неизбежно влияющих на рыночную ситуацию, цены на новые автомобили неуклонно растут. Так, с начала года прайсы машин увеличились уже на 8,9%, и можно с уверенностью предположить, что этим дело не закончится — стоимость будет расти и дальше.

Любопытно при этом, что больше половины (55%) участников опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», повышения цен даже не заметили. Еще 27% респондентов внимание на это обратили, но от покупки авто все равно не отказались. И лишь 18% опрошенных отложили приобретение новой машины до лучших времен или начали присматриваться к более дешевым моделям.

Что же касается причин, по которым покупатели меняли автомобили этим летом, то самой популярной стало опасение, что осенью цены станут существенно выше (так ответил 61% респондентов). Среди других веских поводов — вероятность второй волны коронавируса (ее ждут 24% участников) и падения рубля (7%). Еще 6% просто хотели обновить транспортное средство, невзирая на шаткую экономическую ситуацию.