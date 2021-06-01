Почему даже женщины с детьми массово отказываются от общественного транспорта

Но что же тогда, если не собственный автомобиль? Согласно результатам исследования ResearchMe и «Ситимобил», в котором приняли участие более 1500 человек, 70% родителей выбирают такси. Больше всего пассажиры с детьми ценят в сервисе комфорт — такой ответ дали 35% опрошенных. Еще 25% респондентов назвали главным преимуществом сокращенное время пути, 20% — возможность взять в дорогу все необходимое для ребенка.

Для 15% тех, кто предпочитает такси иным видам общественного транспорта, важно, что в «пролетке» ниже шансы подхватить коронавирус или какую-либо другую заразу, ведь дети не контактируют с незнакомыми людьми. Кроме того, во время поездок с водителем родители могут уделять малышу максимум внимания, чтобы тот чувствовал себя спокойнее и увереннее. Об этом рассказали 12% опрошенных.

Те же родители, что не доверяют извозчикам, садятся за руль каршеринговых автомобилей. С тем, что сервис краткосрочной аренды машин является достойной альтернативой личному транспорту, согласны 20% респондентов. При этом 82% отметили, что он прекрасно подходит именно для поездок с детьми. Например, 16% опрошенных прибегает к каршеринговым авто, когда маршрут включает несколько точек.