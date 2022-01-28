Срок не резиновый: за выброшенные в канаву покрышки могут и посадить

Ежегодно в России на свалку отправляется более 1 000 000 тонн изношенных шин. Цифра ошеломительная, но самое ужасающее то, что весь этот объем практически никак не перерабатывается, а попросту разлагается в земле. По официальной статистике, в стране в 2017 году было переработано лишь 30 000 тонн покрышек, в 2018 — 36 000 тонн, в 2019 — — 70 000 тонн. Динамика вроде и положительная, но объемы «рециклинга», как видите, не дотягивает и до 10%.
Сто лет одиночества
Выброшенная шина разлагается более ста лет, каждый день при этом «насыщая» почву и грунтовые воды ядовитейшими химическими веществами и соединениями. Разумеется, все это богатство таблицы Менделеева травит живые организмы, в том числе и нас самих, вызывая раковые заболевания. Проблема очень серьезная, но какого-то комплексного подхода власть до сих пор не выработала.
По сути, все свелось к тому, что производителей и импортеров покрышек обложили всевозможными экологическими и утилизационными сборами, идущими в бюджет страны, а «резиновую отработку» водители как выкидывали в придорожные канавы, так и продолжают это делать, подставляясь, к слову сказать, под ст. 250 УК РФ.
Согласно ей, «загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству» карается солидным штрафом (до 80 000 рублей) и даже арестом на срок до 3 месяцев.
Понятное дело, что причиненный природе ущерб от выброшенной только что покрышки еще нужно доказать, но зная методы работы российской правоохранительной и судебной системы, за людьми, обличенными властью, дело не заржавеет. Но даже если уголовного дела «выбрасывателю шин» удастся избежать, то вот от административной ответственности уйти точно не получится.
Ст. 8.2. КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») разгрузит кошелек нерадивого автомобилиста на сумму от 1000 до 2000 рублей. Все понимают, что подобный штраф едва ли станет серьезным барьером от совершения противоправных действий, потому в ближайших планах экологического блока Правительства РФ поднять эту планку до более ощутимых для кармана россиян величин.
Не штрафом единым
Впрочем, прежде чем кошмарить людей штрафами, властям стоило бы создать условия, при которых автомобилисты сами несли старые покрышки в пункты приема. В СССР, например, купить новую покрышку было невозможно, не сдав в утиль старую. Разумеется, вернуться к такой системе взаимоотношений в современной экономике сложно, но вполне реально средства, собираемые с производителей и импортеров шин в виде экологических сборов, направить именно на стимулирование системы рециклинга, а не просто на пополнение казны.
Например, за сданный в утиль комплект б/у шин автовладелец получает сертификат, дающий скидку на покупку нового комплекта. А размер этого дисконта государство возмещает производителям и импортерам либо живыми деньгами, полученными ранее от них, либо льготами.
Таким образом, в плюсе останутся все участники рынка: и производители, поскольку им будут напрямую или косвенно возмещены ранее потраченные деньги; и рядовые автомобилисты, получившие скидку на дорогую покупку; и государство, сохраняющее природные ресурсы. Да и перерабатывающие резину компании тоже в плюсе, ведь они могут бесплатно получать сырье.
Частная инициатива
Впрочем, озвученная идея пока выглядит утопичной. А между тем, отдельные производители вполне осознают свою социальную ответственность и собственными силами и средствами ликвидируют покрышечные свалки по стране. Вот, например, компания Dunlop совместно с ООО «Дмитровский завод РТИ» уже не первый год успешно реализует программу под названием «ЭкоПатруль DUNLOP» по утилизации использованных шин.
В августе 2021 года волонтеры Тверского государственного университета, а так же сотрудники отдела продаж, технической службы, маркетинга и бухгалтерии российского представительства «Данлоп Тайр СНГ» ликвидировали несанкционированную свалку шин в деревне Лебедево Тверской области. Экоактивисты в тот день собрали и отправили на переработку аж 8 тонн «бэушных» колес.
В ноябре 2021 года аналогичную шинную помойку «данлоповцы» разгребли в Московском районе Санкт-Петербурга, где в общей сложности валялось более 4,5 тонн резины. Собранные покрышки в скором времени превратились в специальную крошку, которую используют при реконструкции детских площадок и не только (на железнодорожных переездах прорезиненное покрытие так же изготавливается из переработанных колес).
В 2022 году работа программы «ЭкоПатруль DUNLOP» будет продолжена, и к участию в ней привлечены новые партнеры. Кстати, стать участником экодвижения можете и вы. В Москве, Московской и Тверской областях уже работает более 10 площадок, куда любой желающий может бесплатно сдать б/у шины на утилизацию. Вы внесете неоценимый вклад дело сохранения нашей планеты, если не выкинете поношенный комплект автомобильной «обуви» в придорожные кусты или в контейнер с бытовыми отходами, а принесете его в специализированный пункт.
Восстание «мертвецов»
В декабре прошлого года Фонд развития промышленности одобрил заем на 340,5 млн. рублей предприятию «Эртайр» из Курской области, в планах которого ко 2 кварталу 2023 года запустить производство по восстановлению крупноразмерных шин для спецтехники. Возвращать к жизни «умершие» покрышки погрузчиков и карьерных самосвалов будут на специальном немецком оборудовании методом холодной вулканизации.
Новая технология подразумевает, что на старую «обувку» наклеивается протекторная лента, после чего в автоклаве изделие запекают. Впрочем, это громко сказано, потому как покрышку не нагревают до тех температур, когда она начинает разрушаться и стареть (это неизбежно при классической, горячей вулканизации, которая проходит при 100 градусах по Цельсию и выше), а потому восстанавливать колеса спецтехники можно будет далеко не один раз.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «Эртайр» Евгений Замота, по аналогичной технологии в Европе возвращают к жизни покрышки не только для спецтехники, работающей на закрытых площадках, но для грузовых автомобилей и прицепов к ним, для автобусов и машин коммунальных служб.
Разумеется, дать покрышкам вторую и третью жизни — более экологично, чем просто выкидывать использованную резину на свалку и взамен выпускать новую продукцию. Другая сторона вопроса, которую тоже нельзя сбрасывать со счетов, это архи актуальная для производителей шин задача — выпускать новую продукцию.
Ведь если вся ранее выпущенная резина будет проходить процедуру «омоложения», то предприятия попросту обанкротятся. И здесь очень важно найти баланс между экологией, бережным потреблением ресурсов и законами капитализма.