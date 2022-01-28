Срок не резиновый: за выброшенные в канаву покрышки могут и посадить

Ежегодно в России на свалку отправляется более 1 000 000 тонн изношенных шин. Цифра ошеломительная, но самое ужасающее то, что весь этот объем практически никак не перерабатывается, а попросту разлагается в земле. По официальной статистике, в стране в 2017 году было переработано лишь 30 000 тонн покрышек, в 2018 — 36 000 тонн, в 2019 — — 70 000 тонн. Динамика вроде и положительная, но объемы «рециклинга», как видите, не дотягивает и до 10%.

Сто лет одиночества

Выброшенная шина разлагается более ста лет, каждый день при этом «насыщая» почву и грунтовые воды ядовитейшими химическими веществами и соединениями. Разумеется, все это богатство таблицы Менделеева травит живые организмы, в том числе и нас самих, вызывая раковые заболевания. Проблема очень серьезная, но какого-то комплексного подхода власть до сих пор не выработала.

По сути, все свелось к тому, что производителей и импортеров покрышек обложили всевозможными экологическими и утилизационными сборами, идущими в бюджет страны, а «резиновую отработку» водители как выкидывали в придорожные канавы, так и продолжают это делать, подставляясь, к слову сказать, под ст. 250 УК РФ.