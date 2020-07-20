От транспортного налога могут освободить автовладельцев, редко использующих свою машину

Далеко не первый год власти обсуждают возможность отмены транспортного налога. Даже Владимир Путин в далеком 2012-м согласился с тем, что эта мера необходима, да вот только воз и ныне там. Но, похоже, в обозримом будущем кое-какие подвижки все же произойдут.
По данным «Ведомостей», депутат Евгений Федоров предложил освободить россиян от уплаты транспортного налога, если их машины простаивают без движения больше шести месяцев. Однако в таком случае водителей обяжут сдавать на хранение в ГИБДД регистрационные знаки, чтобы уж наверняка.
Любопытно при этом, что обычно сотрудники Госавтоинспеции не забирают сами «жестянки», а лишь делают пометки в своих базах, что регистрация приостановлена, а та или иная буквенно-цифровая комбинация закреплена за определенным гражданином. Инициатор законопроекта понимает, что этой лазейкой непременно воспользуются нечестные водители, а потому отмечает, что необходимо установить новые штрафы.
А ведь подобные санкции в Кодексе уже прописаны. Напомним, что согласно ст.12.1 КоАП, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, карается штрафом в размере от 500 до 800 рублей на первый раз и 5000 рублей или лишение «прав» на срок до 3 месяцев, если нарушение повторное. Не исключено, что эту статью скорректируют.
Добавим, что на сегодняшний день история с освобождением от уплаты транспортного налога — это лишь инициатива, пока еще никем не одобренная. Даже если она получит поддержку Колокольцева, а в дальнейшем и Правительства, то пройдут многие месяцы прежде, чем изменения вступят в силу.