От транспортного налога могут освободить автовладельцев, редко использующих свою машину

Фото: pixabey.com
Депутат от партии «Единая Россия» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров выступил с интересной инициативой — он предложил освободить от уплаты транспортного налога водителей, которые не используют свой автомобиль больше шести месяцев. Соответствующее письмо уже направлено Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Далеко не первый год власти обсуждают возможность отмены транспортного налога. Даже Владимир Путин в далеком 2012-м согласился с тем, что эта мера необходима, да вот только воз и ныне там. Но, похоже, в обозримом будущем кое-какие подвижки все же произойдут.

По данным «Ведомостей», депутат Евгений Федоров предложил освободить россиян от уплаты транспортного налога, если их машины простаивают без движения больше шести месяцев. Однако в таком случае водителей обяжут сдавать на хранение в ГИБДД регистрационные знаки, чтобы уж наверняка.

Фото: pixabey.com

Любопытно при этом, что обычно сотрудники Госавтоинспеции не забирают сами «жестянки», а лишь делают пометки в своих базах, что регистрация приостановлена, а та или иная буквенно-цифровая комбинация закреплена за определенным гражданином. Инициатор законопроекта понимает, что этой лазейкой непременно воспользуются нечестные водители, а потому отмечает, что необходимо установить новые штрафы.

А ведь подобные санкции в Кодексе уже прописаны. Напомним, что согласно ст.12.1 КоАП, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, карается штрафом в размере от 500 до 800 рублей на первый раз и 5000 рублей или лишение «прав» на срок до 3 месяцев, если нарушение повторное. Не исключено, что эту статью скорректируют.

Добавим, что на сегодняшний день история с освобождением от уплаты транспортного налога — это лишь инициатива, пока еще никем не одобренная. Даже если она получит поддержку Колокольцева, а в дальнейшем и Правительства, то пройдут многие месяцы прежде, чем изменения вступят в силу.

автоправо, госдума, КоАП, транспортный налог
20 июля 2020
1996