От транспортного налога могут освободить автовладельцев, редко использующих свою машину

Любопытно при этом, что обычно сотрудники Госавтоинспеции не забирают сами «жестянки», а лишь делают пометки в своих базах, что регистрация приостановлена, а та или иная буквенно-цифровая комбинация закреплена за определенным гражданином. Инициатор законопроекта понимает, что этой лазейкой непременно воспользуются нечестные водители, а потому отмечает, что необходимо установить новые штрафы.

А ведь подобные санкции в Кодексе уже прописаны. Напомним, что согласно ст.12.1 КоАП, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, карается штрафом в размере от 500 до 800 рублей на первый раз и 5000 рублей или лишение «прав» на срок до 3 месяцев, если нарушение повторное. Не исключено, что эту статью скорректируют.

Добавим, что на сегодняшний день история с освобождением от уплаты транспортного налога — это лишь инициатива, пока еще никем не одобренная. Даже если она получит поддержку Колокольцева, а в дальнейшем и Правительства, то пройдут многие месяцы прежде, чем изменения вступят в силу.