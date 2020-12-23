Как лишаются выплат по ОСАГО из-за разбитого в аварии телефона

Довольно распространенная ситуация: при ДТП страдает не только машина невиновного водителя, но и какая-то дорогая вещь, которую в ней перевозили. Это может быть груз каких-нибудь стеклянных бутылок, рассыпавшихся по проезжей части и разбившихся там, или, например, пафосный «планшетник» грохнулся и погиб от сотрясения.

По логике ОСАГО, за подобные убытки, полученные вследствие ДТП, можно получить возмещение от страховой компании — в рамках 400 000-рублевого лимита, разумеется. Однако, как выясняется, в некоторых случаях легко остаться вообще без какого-либо возмещения — даже за разбитую машину! Если некстати вписать в перечень порушенного аварией еще и гаджет, к примеру. Подобную коллизию осветил ресурс «АСН». Издание рассказало, что в сентябре 2020 года в автомобиль некого гражданина по имени Михаил врезалась машина другого участника движения.

В результате бампер легковушки Михаила был слегка деформирован и поцарапан. Участники аварии решили оформить ее в рамках «европротокола». Но потерпевший гражданин возьми — и впиши в графу 15 бланка извещения («Обстоятельства ДТП»), что из-за столкновения разбился его смартфон. Оформив все как положено, пострадавший водитель сначала отправился в офис «своей» страховой компании за компенсацией вреда в рамках механизма прямого возмещения убытков (ПВУ). Однако ушел оттуда ни с чем. Узнав попутно, что по ПВУ к страховщику, продавшему тебе полис ОСАГО, ты можешь обратиться только в случае, когда в аварии пострадали исключительно машины.