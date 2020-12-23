Как лишаются выплат по ОСАГО из-за разбитого в аварии телефона

Довольно распространенная ситуация: при ДТП страдает не только машина невиновного водителя, но и какая-то дорогая вещь, которую в ней перевозили. Это может быть груз каких-нибудь стеклянных бутылок, рассыпавшихся по проезжей части и разбившихся там, или, например, пафосный «планшетник» грохнулся и погиб от сотрясения.
По логике ОСАГО, за подобные убытки, полученные вследствие ДТП, можно получить возмещение от страховой компании — в рамках 400 000-рублевого лимита, разумеется. Однако, как выясняется, в некоторых случаях легко остаться вообще без какого-либо возмещения — даже за разбитую машину! Если некстати вписать в перечень порушенного аварией еще и гаджет, к примеру. Подобную коллизию осветил ресурс «АСН». Издание рассказало, что в сентябре 2020 года в автомобиль некого гражданина по имени Михаил врезалась машина другого участника движения.
В результате бампер легковушки Михаила был слегка деформирован и поцарапан. Участники аварии решили оформить ее в рамках «европротокола». Но потерпевший гражданин возьми — и впиши в графу 15 бланка извещения («Обстоятельства ДТП»), что из-за столкновения разбился его смартфон. Оформив все как положено, пострадавший водитель сначала отправился в офис «своей» страховой компании за компенсацией вреда в рамках механизма прямого возмещения убытков (ПВУ). Однако ушел оттуда ни с чем. Узнав попутно, что по ПВУ к страховщику, продавшему тебе полис ОСАГО, ты можешь обратиться только в случае, когда в аварии пострадали исключительно машины.
Ссылаясь на п. 1 ст. 14.1 закона об ОСАГО, компания сообщила ему следующее: «Из документов следует, что помимо авто повреждено иное имущество, мобильный телефон. Поэтому осуществить выплаты по заявленному событию нельзя». Получив такойответ, автовладелец решил потребовать возмещение не через «свою» компанию, а от страховой, где покупал свой полис виновник ДТП. Однако и там его «послали подальше».
Оказалось, что и в рамках «европротокола» можно получить что-то по ОСАГО у страховщика исключительно когда ущерб нанесен только машинам — согласно ст. 11.1 закона об ОСАГО. «Каждый раз мы рассматриваем тот пакет документов, который предоставляет потерпевший и принимаем решение в соответствии с законом. По представленному пакету документов оснований для выплаты нет», — такой ответ получил пострадавший в ДТП.
Вот и получается, что если бы он не попытался поменять старый телефон на новый за счет страховых выплат по ДТП, а ограничил финансовые аппетиты исключительно компенсацией повреждений своего транспортного средства, все прошло без сучка и задоринки. А коли решил вплести в страховое дело возмещение за порчу «неавтомобильного» имущества, следовало не оформлять «европротокол», а пойти по классической схеме — с ожиданием сотрудника полиции на месте ДТП и прочими сопутствующими «прелестями».