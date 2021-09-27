Как высокие технологии помогают бороться со страховыми мошенниками

В погоне за легкими деньгами недоброжелатели каждый день изобретают новые схемы «развода», но делать это становится все сложнее, ведь с развитием высоких технологий совершенствуются и методы работы правоохранителей. На улицах и в транспорте внедряются современные системы безопасности — та же видеофиксация. «Прогрессируют» и нейросети, оперирующие базами данных, которые, в свою очередь, позволяют вычислить и обезвредить мошенников в кратчайшие сроки.
Противостоять «Большому брату» крайне непросто, что подтверждается и статистикой. Так, по словам руководителя главного центра страховых проверок, полковника полиции в отставке Дмитрия Кондратьева, за последнее время существенно уменьшилось количество подставных ДТП. Во многом — благодаря широкой сети видеокамер. В любом спорном случае порядочный водитель может прибегнуть к записям, а если это не сработает — попросить трасологическую экспертизу.
— При проведении трасологической экспертизы можно детально восстановить обстоятельства ДТП и определить, соответствуют ли они повреждениям автомобиля. В моей практике, например, на основании трасологических экспертиз устанавливалось, что серия крупных тотальных аварий при наезде передом автомобиля на деревья осуществлялась в других местах, а машины просто подвозились на места ДТП, — отметил в беседе с «АвтоВзглядом» г-н Кондратьев.
Впрочем, не стоит полагаться только лишь на технологии — важно «и самому не плошать». В частности, оформлять страховые полисы исключительно в проверенных местах, отклоняя сомнительные предложения из социальных сетей или от «предпринимателей», дежурящих у отделений ГИБДД.
С подозрительными автоюристами тоже следует быть осторожнее: при ДТП обращаемся сразу в страховую. А если подозреваем мошенников — звоним в полицию. И как можно скорее, ведь чем больше времени пройдет, тем меньше будет шансов добиться справедливости.