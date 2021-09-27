Как высокие технологии помогают бороться со страховыми мошенниками

— При проведении трасологической экспертизы можно детально восстановить обстоятельства ДТП и определить, соответствуют ли они повреждениям автомобиля. В моей практике, например, на основании трасологических экспертиз устанавливалось, что серия крупных тотальных аварий при наезде передом автомобиля на деревья осуществлялась в других местах, а машины просто подвозились на места ДТП, — отметил в беседе с «АвтоВзглядом» г-н Кондратьев.

Впрочем, не стоит полагаться только лишь на технологии — важно «и самому не плошать». В частности, оформлять страховые полисы исключительно в проверенных местах, отклоняя сомнительные предложения из социальных сетей или от «предпринимателей», дежурящих у отделений ГИБДД.

С подозрительными автоюристами тоже следует быть осторожнее: при ДТП обращаемся сразу в страховую. А если подозреваем мошенников — звоним в полицию. И как можно скорее, ведь чем больше времени пройдет, тем меньше будет шансов добиться справедливости.