Эксперты призывают ужесточить наказание для водителей без ОСАГО

Фото: www.motor1.com
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) сегодня по российским дорогам ездит порядка 2—3 млн. водителей, не оформивших полис ОСАГО. По факту же их гораздо больше — около 5 млн. И поскольку безответственные во всех смыслах автомобилисты вредят не только себе, но и окружающим, эксперты в очередной раз призывают ужесточить для них наказание.
Кристина Извекова

Согласно ч.2 ст. 12.37 КоАП, игнорирование закона об обязательном страховании гражданской ответственности влечет штраф в размере 800 рублей. Сумма небольшая — полис обходится в несколько раз дороже, а потому многие и предпочитают ездить без него.

Проблема в том, что в случае ДТП отсутствие ОСАГО у виновника, по сути, лишает пострадавшую сторону компенсации, если у нее нет КАСКО. Возмещения, конечно, можно добиться через суд, но на разбирательства порой уходят годы. А иногда вообще выясняется, что у зачинщика нет постоянного дохода и имущества, следовательно, платить ему нечем.

Фото: www.sr22iowa.net/

— Если такой нарушитель стал виновником ДТП, он должен, во-первых, полностью компенсировать за свой счёт причинённый другим участникам движения ущерб, а во- вторых, тут же исполнить свою обязанность по приобретению страхового полиса ОСАГО. Тариф в этом случае должен быть максимальным, включая надбавку за пониженную ответственность водителя, — с таким предложением выступил руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

Впрочем, г-н Крупнов далеко не первый, кто призывает ужесточить наказание для автомобилистов без ОСАГО. Власти уже несколько лет обсуждают возможность многократного увеличения штрафа за езду без полиса. А сотрудники ГИБДД и вовсе начали запугивать безответственных водителей арестом на 15 суток (прочитать об этом можно тут). Однако в КоАП и иных нормативных правовых актах все пока по-прежнему…

Добавим, что больше всего водителей без ОСАГО в первом полугодии «попадалось» в Московской области — там сотрудники ГИБДД остановили 26 816 нарушителей. На второй строчке антирейтинга — Краснодарский край (25 296 автомобилистов без полиса), на третьей — Башкортостан (21 323 чел.). Татарстан занял четвертую строчку (18 723 чел.), Москва — пятую (18 194 чел.). Следом идут Свердловская область (18 171 чел.) и Пермский край (13 107 чел.).

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28 сентября 2021
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