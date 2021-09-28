Эксперты призывают ужесточить наказание для водителей без ОСАГО

— Если такой нарушитель стал виновником ДТП, он должен, во-первых, полностью компенсировать за свой счёт причинённый другим участникам движения ущерб, а во- вторых, тут же исполнить свою обязанность по приобретению страхового полиса ОСАГО. Тариф в этом случае должен быть максимальным, включая надбавку за пониженную ответственность водителя, — с таким предложением выступил руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

Впрочем, г-н Крупнов далеко не первый, кто призывает ужесточить наказание для автомобилистов без ОСАГО. Власти уже несколько лет обсуждают возможность многократного увеличения штрафа за езду без полиса. А сотрудники ГИБДД и вовсе начали запугивать безответственных водителей арестом на 15 суток (прочитать об этом можно тут). Однако в КоАП и иных нормативных правовых актах все пока по-прежнему…

Добавим, что больше всего водителей без ОСАГО в первом полугодии «попадалось» в Московской области — там сотрудники ГИБДД остановили 26 816 нарушителей. На второй строчке антирейтинга — Краснодарский край (25 296 автомобилистов без полиса), на третьей — Башкортостан (21 323 чел.). Татарстан занял четвертую строчку (18 723 чел.), Москва — пятую (18 194 чел.). Следом идут Свердловская область (18 171 чел.) и Пермский край (13 107 чел.).