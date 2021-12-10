Maybach в мире радар-детекторов: почему «антирадар-невидимка» круче любой защиты от штрафов

Характеристики, которые выдает оборудование подобного уровня, на фоне компактных конкурентов, устанавливаемых в салоне на лобовое стекло, можно сравнить с автомобилем премиум-класса на фоне «тачек» бюджетного сегмента. Новинка рынка — SilverStone F1 R-BOT — яркий представитель немногочисленного племени таких устройств. Это «Майбах» радар-детектороного мира — сигнатурный агрегат, снабженный еще и постоянно обновляемой базой данных с координатами стационарных полицейских камер.
Тут следует прояснить вопрос: для чего вообще делают подобные радар-детекторы, именуемые еще, как разнесенные или для скрытой установки? Прежде всего, они нужны для улучшения качества приема сигналов, как от полицейских радаров абсолютно всех типов, так и от спутников GPS и ГЛОНАСС. Первое требуется для более точного и раннего выявления полицейского рубежа контроля, а высокая точность позиционирования полезна для более адекватной оценки расстояния до источника подозрительного излучения и вычисления собственной скорости автомобиля.
Всем привычные «антирадары», скомпонованные в одном корпусе, далеки от совершенства в этих смыслах по определению. Дело в том, что невозможно уместить в одной «коробочке» одновременно и хорошую приемную антенну, и точный датчик GPS/ГЛОНАСС, и по-настоящему мощный процессор, а также хороший монитор с динамиком.
Поэтому конструкторам компактных радар-детекторов всегда приходится идти на компромиссы, жертвуя теми или иными (а чаще — всеми сразу!) рабочими характеристиками «антирадара» в угоду габаритам и весу. Последний, кстати, тоже немаловажен. Ведь присоска кронштейна устройства не в состоянии выдержать серьезную тяжесть.
Подобных массогабаритных ограничений лишены устройства, типа SilverStone F1 R-BOT. У него радарный блок отдельно устанавливается под капотом, где-нибудь сразу за радиаторной решеткой, GPS-блок — в основании лобового стекла (чтобы улучшить прием сигнала), а миниатюрный дисплей — в любом удобном для водителя месте (например, над «приборкой»). Все они подключаются к процессорному блоку, который вообще можно спрятать где-нибудь в бардачке или за обшивкой салона. Кстати говоря, подобное разнесение еще и сохранит ваш гаджет от нападок воришек. А это, согласитесь, тоже довольно важный аспект.
Чтобы больше не возвращаться к преимуществам разнесенного радар-детектора, скажем, что его более высокая чувствительность обеспечена еще и тем, что попаданию радиоволн на антенну устройства вообще ничего не мешает. В то время, как традиционный «присосочно-прикуривательный» аналог вынужден довольствоваться сигналами, предварительно ослабленными лобовым стеклом автомобиля — с характерными для него мощными «глушилками» в виде нитей электрообогрева, атермального покрытия и тому подобных «фильтров».
Особенно актуальна проблема, связанная с атермальными стеклами, для автомобилей премиального сегмента. Например, в Land Rover Range Rover, Jaguar, Audi A8, Mercedes-Benz C-класса и других люксовых моделях радары не работают от наречия «вообще»! С F1 R-BOT таких проблем не возникнет.
Впрочем, один минус у разнесенных «антирадаров» все-таки есть. Для их монтажа в машине придется потратить некоторое время. Или же обратиться к специалистам автосервиса, чтобы самому по неопытности не напортачить при прокладке проводов, размещении блоков и, самое главное, при подключении питания от бортовой электросети. В нашем случае, ради тестирования SilverStone F1 R-BOT мы не стали всерьез влезать в процесс интеграции девайса с системами автомобиля.
Вместо этого мы ограничились «колхозным» решением — разместили все блоки радар-детектора на «подоконнике» под лобовым стеклом машины и подключили его к прикуривателю через специальный переходник. Надо же было как-то оценить его рабочие качества! Провести натурный тест было решено на одном из вылетных подмосковных шоссе. Что сразу бросилось в глаза (вернее, в уши) при езде с SilverStone F1 R-BOT, так это практически полное отсутствие ложных срабатываний! Обычно в городе типичный радар-детектор нет-нет, но поднимет тревогу почем зря, всполошившись из-за сигнала парктроника (или адаптивного круиз-контроля) от соседней по потоку машины, либо автоматических дверей очередного торгового центра или АЗС.
В случае нашего «подопытного», отсутствие ложных срабатываний — заслуга системы под названием Anti-CAS. Она сразу отсекает «неформатные» сигналы, «принимая к рассмотрению» только похожие на имеющиеся в ее каталоге сигнатуры полицейских радаров. Любопытно, что по пути к МКАД SilverStone F1 R-BOT сумел нас пару раз удивить. Он заранее сообщил нам о паре новых полицейских камер впереди.
Характерно, что около месяца назад, когда автор этих строк в последний раз пользовался данным маршрутом, этих рубежей контроля не существовало. Новые камеры, оказавшиеся «Автоураганами», измеряют скорость машины путем анализа ее видеоизображения. Это значит, что наш SilverStone F1 R-BOT сообщил о них, опираясь на свою базу данных стационарных камер. Все, как обещал производитель: значит база камер — свежая, недавно обновленная. Вырвавшись на «оперативный простор» загородного шоссе, ваш покорный слуга без стеснения «придавил» гашетку, набрав хорошую скорость.
Реакция радар-детектора последовала немедленно: он принялся докладывать о всех камерах, встреченных на пути. В зависимости от характера местности — за 400—600 метров до рубежа контроля я точно знал, кто там меня поджидает. Благо, память SilverStone F1 R-BOT располагает цифровыми «подписями» таких полицейских камер, как ' MultaRadar CD', «Кордон» «Стрелки» разных типов, «Крис», «Вокорд», «Кречет», «Визир», «Бинар», «Робот», ЛИСД, «Амата», «Полискан», «Скат» и другими.
На полицейский «Визир» (устанавливается в патрульных машинах ДПС) мне в той поездке тоже, кстати, «посчастливилось» нарваться. Но SilverStone F1 R-BOT не смолчал и вовремя предупредил. Замечу, что я выставил чувствительность (ее тут тоже можно регулировать) не на максимальный уровень! И все равно в этот раз обошлось без штрафов и нудной беседы с инспектором ГИБДД. После скоростного заезда от столицы, я возвращался домой той же дорогой, но уже на исключительно законопослушных скоростях.
В Smart-режиме при спокойном движении SilverStone F1 R-BOT тоже порадовал: он не сообщил ни об одной камере контроля скорости! Действительно: зачем отвлекать водителя сообщениями о камерах, если они для него все равно не опасны — на разрешенной-то скорости. Удобно, не так ли? В общем, устройство поразило во всех отношениях. Пожалуй, еще один минус, который можно обнаружить у девайса, это его цена. Судите сами: 19 000 рублей за радар-детектор — все же немало. Но тут, как уже было сказано, надо отдавать себе отчет: желаешь премиального качества, как на уровне Maybach в мире «антирадаров», то придется раскошеливаться. А за удовольствие, да еще и защиту, как мы знаем, надо платить…