Maybach в мире радар-детекторов: почему «антирадар-невидимка» круче любой защиты от штрафов

Характеристики, которые выдает оборудование подобного уровня, на фоне компактных конкурентов, устанавливаемых в салоне на лобовое стекло, можно сравнить с автомобилем премиум-класса на фоне «тачек» бюджетного сегмента. Новинка рынка — SilverStone F1 R-BOT — яркий представитель немногочисленного племени таких устройств. Это «Майбах» радар-детектороного мира — сигнатурный агрегат, снабженный еще и постоянно обновляемой базой данных с координатами стационарных полицейских камер.

Тут следует прояснить вопрос: для чего вообще делают подобные радар-детекторы, именуемые еще, как разнесенные или для скрытой установки? Прежде всего, они нужны для улучшения качества приема сигналов, как от полицейских радаров абсолютно всех типов, так и от спутников GPS и ГЛОНАСС. Первое требуется для более точного и раннего выявления полицейского рубежа контроля, а высокая точность позиционирования полезна для более адекватной оценки расстояния до источника подозрительного излучения и вычисления собственной скорости автомобиля.

Всем привычные «антирадары», скомпонованные в одном корпусе, далеки от совершенства в этих смыслах по определению. Дело в том, что невозможно уместить в одной «коробочке» одновременно и хорошую приемную антенну, и точный датчик GPS/ГЛОНАСС, и по-настоящему мощный процессор, а также хороший монитор с динамиком.