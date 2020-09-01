Какой аэрозоль для машины обладает лучшим проникающим действием

Сегодня в автомобильных магазинах и специализированных сервисных центрах широко представлены разнообразные проникающие смазки универсального действия, которые еще нередко именуют как «жидкие ключи». Как правило, каждое подобное средство представляет собой аэрозольный состав, который при распылении довольно быстро (за считанные минуты) «размачивает» приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их. Благодаря этому существенно в последующем облегчается демонтаж узлов при проведении различных авторемонтных работ.

Антикор и очиститель

Ко всему прочему, проникающие универсальные смазки часто применяют как экспресс-очистители, кроме того, они эффективно вытесняют влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, весьма неплохо нейтрализуют мелкие очаги ржавчины. Это важное качество достигается тем, что при использовании большинства составов на обрабатываемых поверхностях образуется тончайший защитный слой с повышенными водоотталкивающими и антикоррозионными свойствами.