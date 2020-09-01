Какой аэрозоль для машины обладает лучшим проникающим действием

Сегодня в автомобильных магазинах и специализированных сервисных центрах широко представлены разнообразные проникающие смазки универсального действия, которые еще нередко именуют как «жидкие ключи». Как правило, каждое подобное средство представляет собой аэрозольный состав, который при распылении довольно быстро (за считанные минуты) «размачивает» приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их. Благодаря этому существенно в последующем облегчается демонтаж узлов при проведении различных авторемонтных работ.
Антикор и очиститель
Ко всему прочему, проникающие универсальные смазки часто применяют как экспресс-очистители, кроме того, они эффективно вытесняют влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, весьма неплохо нейтрализуют мелкие очаги ржавчины. Это важное качество достигается тем, что при использовании большинства составов на обрабатываемых поверхностях образуется тончайший защитный слой с повышенными водоотталкивающими и антикоррозионными свойствами.
Учитывая популярность этой категории препаратов, их производством сегодня занимаются практически все ведущие производители средств автохимии. Правда, по своим эксплуатационным свойствам «жидкие ключики» между собой различаются, иногда довольно заметно. Это вполне объяснимо, поскольку каждая компания при выпуске своих продуктов, как правило, использует фирменные рецептуры, что, безусловно, влияет на их рабочие и потребительские свойства.
Кто лучше и куда приникает?
Одним из ключевых эксплуатационных свойств всех универсальных аэрозолей является их проникающая способность, обеспечивающая (за счет капиллярных свойств препарата) его проникновение в тончайшие зазоры резьбовых и других видов контактных металлических соединений. Учитывая важность данного технического показателя, это свойство и было решено проверить в ходе сравнительного тестирования нескольких популярных универсальных аэрозольных смазок.
Отметим, что сами сравнительные испытания, которые были организованы профильным интернет-ресурсом autodela.ru, проводились с непосредственным участием тест-редактора портала «АвтоВзгляд», выступавшего в качестве приглашенного эксперта. Что касается непосредственно участников теста, то для него было приобретено семь «жидких ключиков» отечественного и зарубежного производства.
При этом для полноты картины наряду с давно и хорошо известными у нас аэрозольными составами WD-40, ABRO AB-8 и LM-40 от Liqui Moly на тест были взяты и более-менее «молодые» продукты, относительно недавно появившиеся на нашем рынке. К таковым, например, можно отнести российские аэрозоли Multi-Oil Hybrid 72221 от Nigrin мастер-смазка с оригинальным названием 'Валера, RF-40 бренда Ruseff,, а также импортный состав CRC 5—56 PRO бельгийского происхождения.
Для оценки проникающей способности отобранных образцов была задействована оригинальная «капиллярная» методика с использованием специально подготовленных и особым образом скрепленных стекол. Суть ее такова: чтобы реально проверить, как работает конкретная смазка, для нее изготавливался так называемый плоский капилляр, представляющий собой две приложенные друг к другу стеклянные пластины, скрепленные зажимами. Под торцевой стык стекол шприцом подавалась пара капель исследуемого состава.
На все про все — три минуты!
Проникающая способность оценивалась по высоте и скорости поднятия жидкости между прижатыми стеклами за контрольный отрезок времени, составлявший три минуты. Такая методика хороша тем, что она в буквальном смысле и прозрачна, и наглядна по своей сути, поскольку позволяет непосредственно в ходе эксперимента визуально оценить реальную проникающую способность того или иного жидкого продукта.
Что касается конкретно нашего теста, то полученные в его ходе результаты оказались довольно впечатляющими — разница между лидерами и аутсайдерами (по высоте подъема жидкости в плоском капилляре) оказалась весьма значительной и составила почти 70 мм. Обобщим и обработав полученные данные, эксперты составили итоговый рейтинг проникающих универсальных смазок, в котором каждый из проверенных образцов занял свое место.
Рейтинг проникающих смазок
Обзор рейтинга начнем с образцов, занявших три последних позиции (7, 6 и 5 места соответственно). Это именитый WD-40, а также мастер-смазка «Валера» и его собрат Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221. Расклад по данным препаратам следующий. Итак, самый худший результат по проникающей способности, измеренной в рамках принятой методики испытаний, продемонстрировала известная всем «вэдэшка». Несмотря на свою популярность, эта смазка смогла просочиться между плотно сжатыми стеклами всего на 11 мм.
У «Валеры» это свойство оказалось получше — высота подъема этой жидкости в капилляре составила 17 мм. Еще лучше отработал Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221, преодолевший «планку» в 20 мм и занявший пятое место в рейтинге проникающих смазок. Неудивительно, что на этом фоне куда более значимый результат в 50 мм, показанный отечественным препаратом RF-40 марки Ruseff, и вовсе можно считать «заоблачной высотой». Это, надо признать, очень даже неплохой показатель для продукта, который появился в продаже всего лишь год назад.
Лидируют иностранцы
Как бы то ни было, но даже с таким отменным для «новичка» результатом состав RF-40 смог подняться лишь на четвертую позицию в рейтинге. Его по итогам тестирования опередили как минимум два импортных аэрозоля — ABRO AB-8 (CША) и CRC 5—56 Pro (Бельгия), застолбившие за собой третье и второе места соответственно. «Американец» достиг солидной отметки 60 мм, но аэрозоль-«бельгиец» поднялся еще выше — до 66 мм.
Что касается высшей — лидирующей — позиции, то ее с солидным отрывом от ближайших преследователей занял популярный немецкий препарат LM-40 бренда Liqui Moly. В ходе «капиллярных» исследований эта проникающая смазка за три контрольных минуты поднялась по плоскому стекольному капилляру на высоту 80 мм. Ничего не скажешь, отличный результат и, соответственно, заслуженное первое место в итоговом рейтинге проникающих смазок.
Подведем итоги
Как видим, сравнительная оценка одного только ключевого параметра у семи проверенных проникающих универсальных смазок сразу же выявила у них существенные различия, которые достаточно серьезно влияют на эксплуатационные свойства каждого конкретного препарата. Данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что к выбору любого автосервисного состава следует подходить взвешенно, с учетом всех его потребительских свойств. Надеемся, автовладельцам в этом непростом деле помогут и результаты нынешнего тестирования.