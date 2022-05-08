Почему для садовой мототехники нужны особые масла

Сегодня рынок смазок и масел, выпускаемых для колесного транспорта, претерпевает непростые времена. Это касается и смазочных материалов, предназначенных для садовых машин. А их двигателей, как известно, своя специфика. Они обычно работают либо на холостом ходу, либо на максимальных оборотах. К тому же агрегаты мотокультиваторов, газонокосилок, триммеров и бензопил имеют воздушное охлаждение и свои тепловые режимы. Все эти аспекты обязательно надо учитывать при выборе лубриканта.

Работа в четыре такта

Для начала рассмотрим вариант садовой техники с 4-тактными движками. Отметим, что в моторах многих газонокосилок и культиваторов нет масляного насоса — там круговорот смазки идет по иным принципам. Эта специфика агрегатов требует применения масел определенного диапазона вязкости. Именно поэтому в дачной технике не рекомендуется применять автомобитльный или даже «байкерный» лубрикант.

Что же касается рекомендованных смазочных материалов, то среди них весьма неплохо показало себя «Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей» бренда Ruseff. Оно специально разработано для моторов c воздушным охлаждением, устанавливаемых на газонокосилках, минитракторах, мотовездеходах, мотоблоках и даже автономных генераторах.