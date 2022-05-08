Почему для садовой мототехники нужны особые масла

Сегодня рынок смазок и масел, выпускаемых для колесного транспорта, претерпевает непростые времена. Это касается и смазочных материалов, предназначенных для садовых машин. А их двигателей, как известно, своя специфика. Они обычно работают либо на холостом ходу, либо на максимальных оборотах. К тому же агрегаты мотокультиваторов, газонокосилок, триммеров и бензопил имеют воздушное охлаждение и свои тепловые режимы. Все эти аспекты обязательно надо учитывать при выборе лубриканта.
Работа в четыре такта
Для начала рассмотрим вариант садовой техники с 4-тактными движками. Отметим, что в моторах многих газонокосилок и культиваторов нет масляного насоса — там круговорот смазки идет по иным принципам. Эта специфика агрегатов требует применения масел определенного диапазона вязкости. Именно поэтому в дачной технике не рекомендуется применять автомобитльный или даже «байкерный» лубрикант.
Что же касается рекомендованных смазочных материалов, то среди них весьма неплохо показало себя «Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей» бренда Ruseff. Оно специально разработано для моторов c воздушным охлаждением, устанавливаемых на газонокосилках, минитракторах, мотовездеходах, мотоблоках и даже автономных генераторах.
Кстати, масло это всесезонное, поскольку оптимизировано для работы при низких температурах и подходит для движков, потребляющих как этилированный, так и неэтилированный бензин. В составе нет полимерных загустителей, что улучшает стабильность мала, крайне нужную для моторов воздушного охлаждения. Следует отметить и высокие антикоррозионные свойства продукта, что важно для защиты деталей от коррозии в периоды простоя агрегата.
Масла для «двухтактников»
Как правило, 2-тактными движками оснащают бензокосы, триммеры и бензопилы, что делает эту технику более компактной. Но и требования к маслам тут несколько иные, поскольку их приходится смешивать с топливом. Здесь важно, чтобы при сгорании подобной смеси не образовывался дым или зола.
Иначе говоря, лубрикант для «двухтактников» должен сгорать максимально полно и иметь низкую зольность. В частности, именно такими свойствами обладает новое универсальное моторное масло для 2-тактных моторов от того же бренда Ruseff. Продукт изготовлен на высококачественной полусинтетической основе с добавлением сбалансированного беззольного пакета присадок.
Благодаря этому, масло обладает низкой зольностью и высокой полнотой сгорания, обеспечивая стабильное воспламенение смеси при работе агрегата. Оно надежно защищает детали мотора и выхлопную систему от перегрева и износа, а также от зольных и углеродистых отложений. Кроме того, смазка прекрасно смешивается с бензином, что позволяет быстро приготовить топливно-масляную смесь. В состав продукта от Ruseff входит пигмент, позволяющий отличить чистый бензин от смешанного.
Чем обработать цепь
Отдельная тема — смазочные материалы для бензопил. У них, помимо мотора, есть еще один важный узел, которому жизненно необходим особый лубрикант — это пильная цепь плюс шина (то есть направляющее полотно, по которому и скользит режущая «цепочка»). Так вот, для смазки этих элементов надо применять только специальное адгезионное масло. Например, такое, как всесезонное масло для цепей (фото ниже), созданное инженерами Ruseff.
Продукт универсален по своей применимости и подходит для смазывания всех типов пильных цепей, звездочек и шин. Причем смазывать им режущие цепи можно у самых разных вариаций инструмента, будь то электро-, аккумуляторная или бензопила.
Эта масло обладает высокой адгезионной способностью и оптимальной вязкостью. Что позволяет экономно расходовать его и надежно удерживать масляную пленку на деталях даже при самых высоких рабочих оборотах пильного механизма. А это, в свою очередь, обеспечивает надежную защиту трущихся частей от износа. Важно отметить и то, что смазка Ruseff для цепей работает в широком температурном диапазоне — от −30°С до +150°С.
Универсальный ключик
Говоря о смазках, стоит отметить еще одно средство, весьма востребованное у дачников — препарат типа «жидкий ключ». Такую универсальную спрей-смазку часто используют при обслуживании садовой техники и инвентаря, а также для превентивной обработки и защиты его деталей от коррозии. Рассмотрим, к примеру, возможности «жидкого ключа» от Ruseff. Судя по отзывам в рунете, он показал себя как весьма эффективное средство, позволяю
щее быстро восстановить подвижность заржавевших или пригоревших соединений, включая резьбовые. Практика его применения свидетельствует, что он существенно упрощает разборку узлов и механизмов, особенно тех, что подвержены коррозии.
По оценкам экспертов и специалистов, неоднократно тестировавших «жидкий ключ» от Ruseff в различных климатических условиях, он по своей эффективности не только не уступает, но и зачастую превосходит некоторые импортные аналоги.
При этом, не имеет резкого запаха, что выгодно отличает его от большинства аналогов, представленных на нашем рынке. В продажу этот универсальный спрей поступает в компактных 150-миллилитровых баллончиках.
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