Тянуть ли с заменой шин до первого снега?

Не смотря на то, что большинство автолюбителей без вопросов производят замену шин по сезону эксплуатации, один спорный момент имеет место быть, а именно — когда нужно посетить шиномонтаж для переобувки железного коня? И вот тут мнения расходятся. Если следовать строго букве закона, в нашем случае требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», то зимние шины должны быть установлены не позднее первого декабря. Но, в том же московском регионе в это время на дорогах уже лежит снег! Или поступить проще — ждать, пока рекомендация о замене летних шин на зимние не поступит от властей региона в котором вы проживаете. Там — наверху, виднее, когда пойдет первый снег, дороги покроются льдом и наступит первый зимний квест — «День жестянщика».

Есть еще один вариант — не ждать пока полетят «белые мухи», чтобы поехать в шиномонтаж и встать в конец длинной очереди страждущих «переобуть» свою машину, а сделать это когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки + 5 градусов.