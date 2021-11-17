Тянуть ли с заменой шин до первого снега?

Времена, когда для рядового автовладельца поставить под зиму на машину новую «всесезонку» было за счастье — канули в лету. Всесезонные шины хоть и остались в продуктовых линейках производителей шин, но пользуются невысоким спросом. Сегодня дефицита летних и зимних шин нет, а выбор их моделей широк. Например, в продуктовом портфеле лидера отечественной шинной промышленности — компании «Кордиант» имеется 10 моделей летних и зимних шин, представленных в более чем 50 размерностей! Этого более чем достаточно, чтобы перекрыть потребности большинства легковых автомобилей и кроссоверов, представленных на отечественном рынке.
Не смотря на то, что большинство автолюбителей без вопросов производят замену шин по сезону эксплуатации, один спорный момент имеет место быть, а именно — когда нужно посетить шиномонтаж для переобувки железного коня? И вот тут мнения расходятся. Если следовать строго букве закона, в нашем случае требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», то зимние шины должны быть установлены не позднее первого декабря. Но, в том же московском регионе в это время на дорогах уже лежит снег! Или поступить проще — ждать, пока рекомендация о замене летних шин на зимние не поступит от властей региона в котором вы проживаете. Там — наверху, виднее, когда пойдет первый снег, дороги покроются льдом и наступит первый зимний квест — «День жестянщика».
Есть еще один вариант — не ждать пока полетят «белые мухи», чтобы поехать в шиномонтаж и встать в конец длинной очереди страждущих «переобуть» свою машину, а сделать это когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки + 5 градусов.
Почему стоит прислушаться к их мнению? Дело в том, что состав резиновых смесей, которые применяются при изготовлении летних и зимних шин сильно разнится. С понижением температуры воздуха и дорожного полотна, соответственно, резиновые смеси летних шин постепенно теряют свою эластичность и протектор уже не может обеспечить требуемое сцепление с дорогой. Резиновые смеси из которых изготавливаются зимние шины имеют существенно меньшую твердость, сохраняют эластичность при низких температурах, а значит, элементы протектора шин будут надежно цепляться за неровности дорожного полотна, обеспечивая разгон машины, ее торможение, устойчивость и управляемость.
Тем не менее в самый сложный — переходный период, когда температуры еще не устоялись и имеются достаточно большие их среднесуточные скачки необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Если ночью подморозит, влага на асфальте превратится в лед, то в выигрыше будут машины, которые уже переобуты в зимние шины. Но, днем Солнце может разогреть атмосферу до положительной температуры и преимущества зимних шин станут их недостатком, так как из-за более «мягкой» резины тормозной путь увеличится. Учитывая данное явление эксперты «Кордиант» оптимизировали состав резиновых смесей, которые идут на изготовление зимних шин, однако осторожность не будет лишней.
Прозвучавшие выше рекомендации можно расширить еще двумя. Первая — если у вас есть возможность иметь два комплекта шин (зимние и летние) на дисках, то это упростит вам жизнь. Во-первых, не нужно будет выстаивать традиционные очереди на шиномонтаж. Замена колес с использованием штатного домкрата и «балонного» ключа займет минут 30—40. Причем «переобуть» машину вы сможете в удобное для вас время. Кроме того, заплатив всего один раз за монтаж шин, последующие годы вы будете экономить на этой процедуре «отыгрывая» деньги, затраченные на приобретение комплекта дисков.
Вторая — при интенсивной эксплуатации машины в зимний период (пробеги более 10 000 километров) имеет смысл перед очередным зимним сезоном провести балансировку шин. Это снизит динамическую нагрузку на детали подвески, в том числе амортизаторы от эффективной работы которых зависит постоянство контакта шин с дорогой и, соответственно, сцепление, управляемость машины, курсовая устойчивость и тормозной путь. Не забудем добавить и то, что отбалансированное колесо меньше изнашивается, а значит, шин хватит на больший пробег.
И, наконец, последнее. Зима не лучшее время для экспериментов — все четыре шины вашего автомобиля должны быть одной модели и желательно с примерно одинаковым износом. Ставить на передок «свежую резину» докатывая на задней оси почти «лысые» покрышки нельзя, так как вы рискуете потерять управление автомобилем при экстренном торможении или резком маневре. И уж совсем беспечно ставить на переднюю и заднюю оси шины разных моделей, которые отличаются по своим характеристикам.
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