Каких проблем ждать, если периодически не проверять ручник на СТО

Нежданная головная боль может прийти именно с этой стороны. Правда тех, кто ездит на автомобиле с «механикой», этот вопрос, скорее всего, не коснется. Но только в том случае, если стояночным тормозом пользоваться постоянно. Ведь есть категория водителей машин с МКП, пренебрегающих «ручником». Такие граждане, припарковавшись, оставляют машину, так сказать, на передаче. Тогда и им, возможно, не избежать поломок.

Среди людей, эксплуатирующих автомобили с автоматической коробкой передач, тоже наверняка найдется немало тех, кто обращается за помощью к стояночному тормозу редко. А некоторые обладатели современных авто с электронным «ручником» даже и не подозревают о его существовании. Как бы там ни было, после долгого простоя, с ручным тормозом могут начаться проблемы.