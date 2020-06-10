Каких проблем ждать, если периодически не проверять ручник на СТО

Нежданная головная боль может прийти именно с этой стороны. Правда тех, кто ездит на автомобиле с «механикой», этот вопрос, скорее всего, не коснется. Но только в том случае, если стояночным тормозом пользоваться постоянно. Ведь есть категория водителей машин с МКП, пренебрегающих «ручником». Такие граждане, припарковавшись, оставляют машину, так сказать, на передаче. Тогда и им, возможно, не избежать поломок.
Среди людей, эксплуатирующих автомобили с автоматической коробкой передач, тоже наверняка найдется немало тех, кто обращается за помощью к стояночному тормозу редко. А некоторые обладатели современных авто с электронным «ручником» даже и не подозревают о его существовании. Как бы там ни было, после долгого простоя, с ручным тормозом могут начаться проблемы.
И в этом случае есть все шансы познакомиться, выражаясь простым языком, с закисшими колодками. А если говорить точнее, то с пришедшим в негодность механизмом, обеспечивающим равномерное прижатие колодок к диску или барабану.
Кроме того, нет никакой гарантии, что не испортятся сами тросики — один из основных компонентов «стояночника». Если устройство долго бездействовало, при попытке поставить авто на «ручник» один из тросов может либо порваться, либо вытянуться.
Еще тросы рискуют перестать двигаться внутри оплетки или перетереться. В первом случае симптомы те же, что и при вышедших из строя колодках. Во втором — рычаг «ручника» будет двигаться свободно и безрезультатно.
Но это еще не все: самое неприятное, если механизм закиснет в сведенном положении. Тогда все попытки сняться с «ручника» могут оказаться тщетными. Ездить на авто с такими неполадками не стоит. Обмолвимся еще, что и техосмотр с неисправным стояночным тормозом не пройти.
Специалисты не рекомендуют оставлять без внимания и электронный «ручник». Здесь источником проблем может стать блок, где расположен привод тросов. В первую очередь, забот прибавят стесавшиеся зубчики шестеренок, перегоревшая плата или отгнивший проводок. И если со стороны задней оси слышатся посторонние неестественные шумы, автомобилю прямая дорога в автосервис.
Чтобы избежать подобных трудностей, при поездке на СТО за компанию с прочим плановым обслуживанием не стоит забывать и о проверке механизма стояночного тормоза. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Специалисты рекомендуют инспектировать «ручник» каждые 50 000 км пробега.