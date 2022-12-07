Почему автомобиль долго не прогревается даже в легкий мороз

Градусник радостно объявил о начале зимы, провалившись ходом до −10°C и далее, и утренний прогрев и расчистка лобового стекла стали занимать куда больше времени. Декабрь, холода! Споры о необходимости «подготовки» ДВС оставим экологически грамотным европейцам — сразу перейдем к «нашему» вопросу: сколько греть? Теоретически — пока стрелка температуры не доберется до нужной отметки, а практически — пока не оторвется от нижнего положения, после чего можно медленно и аккуратно выезжать из двора. Дизельный двигатель так и вовсе «на холостую» не прогреется.
Однако с началом зимы некоторые моторы — причем не только на «тяжелом топливе», но и бензиновые — отказываются прогреваться до рабочей отметки. Кстати, о топливе: расход тоже начинает «уходить» далеко за пределы нормальных зимних показателей. И мало того, что в салоне холодно, так постоянная эксплуатация такого двигателя опасна еще и повышенным износом цилиндропоршневой группы. Одним словом, однозначно стоит задуматься.
В трех из четырех случаев подобная проблема, вне зависимости от марки и модели авто, вызвана поломкой одного узла — термостата. Фактически это простой клапан, который открывается и, соответственно, закрывается под воздействием температуры. Устройство механическое и надежное, однако от времени и низкокачественного антифриза, выпадающего осадком, клапан запросто может заклинить в одном из положений.
Так, в закрытом состоянии он постоянно «гоняет» машину в прогревочном режиме, вынуждая потреблять больше топлива, а в открытом — не дает мотору «дойти» до рабочих значений. Подстрахуем себя от лишних трат: автомобиль на горку «мордой вверх», открываем крышку расширительного бачка и газуем — так можно легко и непринужденно прогнать воздушную пробку. Ничего не изменилось? Добро пожаловать на СТО!
Термостат достаточно просто проверить на работоспособность с помощью кастрюли и конфорки. Как только вода в емкости закипает, клапан оживает. Это видно глазами, и никакого специального оборудования не требуется. А зная эту методику, можно приобрести и подержанный узел: оригинал всегда лучше «аналога», а подделок сейчас на рынке особенно много. Мастер легко заменит изношенный термостат, промоет систему и зальет новый антифриз.
Кстати, во время замены термостата, коль уж сливаем охлаждающую жидкость, стоит почистить и радиатор, чтобы не делать этого весной. Двух зайцев одним чеком, так сказать.