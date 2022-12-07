Почему автомобиль долго не прогревается даже в легкий мороз

В трех из четырех случаев подобная проблема, вне зависимости от марки и модели авто, вызвана поломкой одного узла — термостата. Фактически это простой клапан, который открывается и, соответственно, закрывается под воздействием температуры. Устройство механическое и надежное, однако от времени и низкокачественного антифриза, выпадающего осадком, клапан запросто может заклинить в одном из положений.

Так, в закрытом состоянии он постоянно «гоняет» машину в прогревочном режиме, вынуждая потреблять больше топлива, а в открытом — не дает мотору «дойти» до рабочих значений. Подстрахуем себя от лишних трат: автомобиль на горку «мордой вверх», открываем крышку расширительного бачка и газуем — так можно легко и непринужденно прогнать воздушную пробку. Ничего не изменилось? Добро пожаловать на СТО!

Термостат достаточно просто проверить на работоспособность с помощью кастрюли и конфорки. Как только вода в емкости закипает, клапан оживает. Это видно глазами, и никакого специального оборудования не требуется. А зная эту методику, можно приобрести и подержанный узел: оригинал всегда лучше «аналога», а подделок сейчас на рынке особенно много. Мастер легко заменит изношенный термостат, промоет систему и зальет новый антифриз.

Кстати, во время замены термостата, коль уж сливаем охлаждающую жидкость, стоит почистить и радиатор, чтобы не делать этого весной. Двух зайцев одним чеком, так сказать.