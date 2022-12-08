Почему текстильные коврики в салоне автомобиля крайне опасны зимой

Во-первых, зима — слякотное время года: ковер постоянно мокрый, а печкой его не высушить. Следовательно, ноги всегда в «воде». Но это самая малая из проблем. Второй пункт — то, что находится под карпетом. В старых машинах — это днище, имеющее свойство гнить от постоянной влаги. Даже в 41-х «Москвичах» половичок клали не на железо, а на утеплитель, который, о чудо, прекрасно впитывал жидкость. В общем, матерчатый коврик — самый быстрый способ добиться дырки под ногами. Сквозной.

А третий пункт — электрика. В новых авто под полом «лежат» не только утеплитель и шумоизоляция, но и косы проводов, которые, почти всегда находятся под «напругой». Контакт с водой быстро приводит к появлению целой гирлянды ошибок на приборной панели. Кстати, то же касается проводов под самой «приборкой»: пребывая в постоянном «аквариуме», они быстро окисляются и однажды, если дело доходит до блоков ЭБУ, просто отказываются работать.

Именно электрическая сеть автомобиля — самый опасный «пострадавший» от постоянного болота в салоне. Но одно дело найти новые ботинки, и совсем другое — в огромной копне один-единственный сгнивший провод и его «напарников», готовых «повторить успех» в самое ближайшее время. Очень долго и дорого. Особенно при желании сделать «по заводу», а не перейти на классические «сопли».

Так что идея оставить тканевые коврики, сэкономив на традиционных резиновых — крайне неудачная, несущая в себе невероятное количество возможных трат. Однозначно не стоит.