Нидерланды могут отправить на Украину бронированного «людоеда»

Новейшее «боевое зверье», созданное военной промышленностью стран НАТО, имеет все шансы в конечном счете оказаться на линии боевого соприкосновения СВО. На этот раз речь идет о бронеавтомобиле под названием Manticore.

На днях в Нидерландах был замечен и «засветился» в соцсетях целый железнодорожный эшелон, груженый австралийскими броневиками Bushmaster, немецкими БТР Boxer и армейским разведывательными автомобилями Fennek, а также шведскими БМП CV90, следующий в сторону «страны 404».

Событие это, по нынешним не выдающееся: подобные «коктейли» собранной по всему миру «брони» далеко не в первый и, видимо, не в последний раз отправляются воевать на Украину. Тем не менее, конкретно этот воинский эшелон примечателен одной своей деталью: среди прочих бронемашин на его платформах перевозились бронеавтомобили Manticore.

Дело в том, что это — современная полноприводная боевая машина. ВС Нидерландов совсем недавно, в 2023 году приступили к закупкам «Мантикор». Они пришли на смену армейским Mercedes-Benz 290GD местных сухопутных войск, Land Rover морской пехоты и бронетранспортеров YPR-765, использовавшихся ВВС страны.

Фото idvgroup.com

Впервые, о том, что Нидерланды выбрали в качестве поставщика своих новых защищенных автомобилей итальянскую Iveco Defence Vehicles, производителя Manticore, было официально объявлено в 2019 году. В рамках контракта, рассчитанного до конца 2027 года, ВС страны должны будут получить почти 1300 Manticore.

В продуктовой линейке Iveco Defence Vehicles «Мантикора» (мифическое чудовище-людоед с телом льва, головой человека и хвостом скорпиона) именуется как Iveco MTV («среднеразмерный тактический транспорт»). Это двухосная боевая машина с колесной формулой 4х4.

Сварной кузов установлен на стальной раме. Габариты броневика: 5760х2430х2760 мм, колесная база — 3460 мм, дорожный просвет — 350 мм. Полная масса — 12,5 тонн. Транспортное средство построено на базе шасси Iveco Eurocargo, адаптированного под армейские нужды. Под капотом тут располагается 6,7-литровый турбодизель мощностью 280 л с. и крутящим моментом в 1000 Нм.

В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат». Постоянный полный привод сочетается с дифференциалами повышенного трения в передней и задней осях, и блокируемым межосевым дифференциалом. Максимальная скорость по шоссе — 90 км/ч. Вездеход может перевозить до двух тонн полезной нагрузки и буксировать прицеп весом в 3,5 тонны

Фото idvgroup.com

Производитель называет конструкцию Manticore модульной. Она позволяет на основе базовой платформы изготавливать ТС не только в бронированном исполнении, но и в виде тентованного фургона, пикапа, медицинского транспорта и т.п.

В модификации броневичка «чудовище», помимо водителя, вмещает до семи пехотинцев.

Базовый уровень бронирования подразумевает защиту экипажа лишь от пуль легкого стрелкового оружия. Однако заявлено, что в случае необходимости «мантикору» можно обвесить дополнительной защитой. Вооружение бронеавтомобиля располагается на его крыше. Там штатно устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62-мм или с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом.

Что касается того воинского эшелона «украинской направленности» в Нидерландах, то можно, конечно, считать, что несколько Iveco MTV Manticore затесались в него случайно. Поскольку истинное место назначения этих бронемашин знают только натовские деятели.

Фото idvgroup.com

Однако крайне вероятно, что и итальянские производители «мантикор», и их голландские военные владельцы наверняка очень хотели бы выяснить: как ведут себя Iveco MTV в реальных боевых условиях. Украина в этом смысле — идеальный полигон.

Поэтому мы совершенно не удивимся, если через некоторое время в Сети будет опубликовано видео или фото подбитого, либо захваченного российской армией Manticore.