Какие кроссоверы и внедорожники легче всего продать на вторичном рынке

Фото: LADA
На российском рынке с января по август было реализовано более 780 000 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 4% превзошло прошлогодние результаты. Какие модели пользуются наибольшим спросом у наших соотечественников?
Светлана Ермолаева

Лидером хит-парада подержанных автомобилей SUV-сегмента традиционно остается отечественный «вездеход» — LADA 4x4. Во вторые руки автомобиль ушел в количестве 70 000 экземпляров.

Второе место с огромным отставанием досталось еще одному тольяттинскому «проходимцу»: 48 000 единиц Chevrolet Niva сменили владельцев за отчетный период.

Заметим, кстати, что в ближайшее время к дилерам марки прикатит «Шеви Нива» в «суперлайтовой» комплектации, снизив базовый ценник на 13 000 рублей (до 667 000 рублей).

  • На фото LADA 4x4 в пятидверном кузове
  • На фото LADA 4x4 в пятидверном кузове

В третью строчку ТОП-10, по данным агентства «Автостат». вписался Toyota RAV4 с показателем в 27 200 авто. За ним следует Nissan X-Trail, распроданный в объеме 23 600 машин. Пятерку лидеров замыкает еще один «японец» б. у. — Nissan Qashqai. За него рублем проголосовали 23 300 покупателей.

С шестой по десятую позиции ТОП-10 выглядит таким образом: Renault Duster (21 600 автомобилей), Mitsubishi Outlander (19 200 штук), Honda CR-V (17 300 кроссоверов), Volkswagen Tiguan (15 700 авто) и KIA Sportage (14 300 экземпляров).

Кстати, последний попал в десятку самых надежных «паркетников» на рынке машин с пробегом. Соответсвующий рейтинг составили британские аналитики, основываясь на результатах крупномасштабного соцопроса. В списке самых надежных этот «кореец» четвертого и третьего поколений занял второе и восьмое места соответственно. Какие еще кроссоверы оказались по мнению англичан наиболее крепкими, можно узнать здесь.

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27 сентября 2019
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