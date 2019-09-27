Какие кроссоверы и внедорожники легче всего продать на вторичном рынке

В третью строчку ТОП-10, по данным агентства «Автостат». вписался Toyota RAV4 с показателем в 27 200 авто. За ним следует Nissan X-Trail, распроданный в объеме 23 600 машин. Пятерку лидеров замыкает еще один «японец» б. у. — Nissan Qashqai. За него рублем проголосовали 23 300 покупателей.

С шестой по десятую позиции ТОП-10 выглядит таким образом: Renault Duster (21 600 автомобилей), Mitsubishi Outlander (19 200 штук), Honda CR-V (17 300 кроссоверов), Volkswagen Tiguan (15 700 авто) и KIA Sportage (14 300 экземпляров).

Кстати, последний попал в десятку самых надежных «паркетников» на рынке машин с пробегом. Соответсвующий рейтинг составили британские аналитики, основываясь на результатах крупномасштабного соцопроса. В списке самых надежных этот «кореец» четвертого и третьего поколений занял второе и восьмое места соответственно. Какие еще кроссоверы оказались по мнению англичан наиболее крепкими, можно узнать здесь.