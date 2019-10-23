Инновации автопроизводителей, попортившие жизнь миллионам водителей

Впервые подобная система была использована на серийном автомобиле еще в 50-х годах. При этом уже тогда она была адаптивной. Несмотря на очевидные достоинства, вроде плавности хода, у подобной конструкции множество недостатков.

Сами гидросферы живут максимум 150 000 километров и это еще самый живучий компонент системы. Остальные узлы идут под замену раз в 50 000—100 000 км. К тому же необходимо регулярно менять масло и фильтры. Да еще за работу по обслуживанию и ремонту подобной подвески возьмется не каждый автосервис — требуется специальное сервисное и диагностическое оборудование.

В итоге буквально пару лет назад подвеску Hydractive сняли с производства в целях снижения стоимости автомобиля. Тем не менее, ее аналоги ставятся на автомобили премиум-класса других марок.

Японский масложор

Роторно-поршневой мотор (он же двигатель Ванкеля) — один из самых необычных ДВС. У него нет клапанов и головки блока цилиндров. Вместо поршней — роторы в виде треугольников Рело. Блок мотора состоит из наборных элементов — статоров. Из достоинств — малый вес, малое количество движущихся частей, возможность снять с 1,3 литра объема более 300 лошадиных сил. Из недостатков — крайне малый ресурс (в среднем 100 000 километров до капремонта) и сумасшедший жор масла.