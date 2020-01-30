Какая музыка в автомобиле провоцирует водителей на ДТП

Большая часть респондентов, а точнее 64%, рассказали, что не мыслят жизни без музыки в машине. Еще 14% предпочитают мелодичным звукам новости и другие разговорные передачи. 11% опрошенных не согласны с большинством, и любят тишину, потому что посторонний шум отвлекает от дороги. 9% слушают аудиокниги и 1% — уроки иностранного языка. Оставшийся процент чередует и то, и другое.

И хотя изобретению этому больше сотни лет, радиоприемники не выходят из моды. Именно ими чаще всего (36%) пользуются, чтобы слушать музыку в машине. USB-флешки идут в ход у 32% участников опроса. Меньше голосов набрали смартфоны (11%), CD-диски (9%), онлайн-сервисы мультимедийных систем (6%) и SD-карты памяти (5%). А 1% — не останавливает свой выбор на чем-то одном.