Какая музыка в автомобиле провоцирует водителей на ДТП

Большая часть респондентов, а точнее 64%, рассказали, что не мыслят жизни без музыки в машине. Еще 14% предпочитают мелодичным звукам новости и другие разговорные передачи. 11% опрошенных не согласны с большинством, и любят тишину, потому что посторонний шум отвлекает от дороги. 9% слушают аудиокниги и 1% — уроки иностранного языка. Оставшийся процент чередует и то, и другое.
И хотя изобретению этому больше сотни лет, радиоприемники не выходят из моды. Именно ими чаще всего (36%) пользуются, чтобы слушать музыку в машине. USB-флешки идут в ход у 32% участников опроса. Меньше голосов набрали смартфоны (11%), CD-диски (9%), онлайн-сервисы мультимедийных систем (6%) и SD-карты памяти (5%). А 1% — не останавливает свой выбор на чем-то одном.
Но это не самые главные вопросы. Основной задачей было выяснить, как музыка влияет на внимание рулевого. Подавляющее число опрошенных (33%) считают что именно высокая громкость быстро утомляет и снижает у них уровень реакции. 27% никак не реагируют, так как музыка обычно звучит фоном. Еще 24% высказали мнение, что вредны медленные композиции: они расслабляют и рассредотачивают. Но нашлись и те, кто против треков с быстрым темпом (16%). Такие композиции провоцируют увеличивать скорость.
Кстати, эксперты рекомендуют слушать не всю музыку, находясь за рулем. Специалисты ГК «АвтоСпецЦентра», ссылаясь на исследования Южно-Китайского технологического университета, посоветовали отказаться от трех жанров — хард-рок, хип-хоп и «гаражный» рок (garage rock), расцвет которого пришелся на 60-е года прошлого века. Они побуждают к агрессивному вождению, что закономерно может привести к ДТП.