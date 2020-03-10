В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

В прошедшем месяце в руки покупателей ушло 361 207 автомобилей с пробегом. По данным «Автостат Инфо», из них иномарок — 249 451 единиц (+13,4%), российских авто — 111 756 экземпляров (+5,7%).

На «вторичке» лучше всего расходились автомобили LADA: за них рублем проголосовали 97 722 наших соотечественника (+6,3%). Второе место рейтинга досталось продукции марки Toyota с результатом в 22 145 авто (+11%). Тройку лидеров замыкает KIA, разлетевшиеся тиражом в 20 486 штук (+24%).

Четвертую и пятую строчки заняли Hyundai (18 475 автомобилей, +26,5%) и Nissan (16 813 машин, +14%) соответственно. Далее в ТОП-10 разместились: Volkswagen (16 353 авто, +16%), Chevrolet (15 712 «легковушек», +7,7%), Renault (15 565 машин, +19%), Ford (15 183 единицы, +6,5%) и Mitsubishi (10 068 штук, +8,7%).

Кстати, специалисты портала drom.ru обратили внимание на средний возраст автомобилей на российской «вторичке». Оказалось, что в 2019 году он дорос до 12 лет, тогда как пять лет составлял 10, а в 2009-м — 9 лет. При этом самые молодые «бэушки» катаются по дорогам Татарстана, и их среднестатистический возраст равен девяти годам. «Старожилы» продаются в Камчатском крае и Еврейской автономной области (19 лет). Москва прописалась вторым пунктом (10 лет), а третьим — Свердловская область (11 лет).