«Горячий» Hyundai Veloster N обновился и получил новую коробку передач

Мотор рестайлингового Hyundai Veloster N остался прежним — двухлитровая турбированная «четверка» мощностью 250 или 275 л. с. Но в пару к нему определили новый восьмискоросной «робот» с так называемым мокрым двойным сцеплением.

Благодаря коробке передач N DCT с подрулевыми лепестками, хот-хетч с топовым мотором первой сотни на спидометре достигает за 5,6 с. В то время как авто с «механикой» с нуля разгоняется за 6,1 с.

Кроме того, система N Grin Shift (NGS) во время активного ускорения увеличивает, на 20 секунд поднимая давление турбонагнетателя, максимальный крутящий момент со стандартных 353 Нм до 377 Нм (+7%).