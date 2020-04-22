«Горячий» Hyundai Veloster N обновился и получил новую коробку передач

Фото: Hyundai
Корейцы представили обновленный Hyundai Veloster N. «Горячий» четырехдверный хетчбэк обзавелся новой роботизированной коробкой передач, а также доработанной мультимедийной системой и кое-чем еще. Чем конкретно, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Мотор рестайлингового Hyundai Veloster N остался прежним — двухлитровая турбированная «четверка» мощностью 250 или 275 л. с. Но в пару к нему определили новый восьмискоросной «робот» с так называемым мокрым двойным сцеплением.

Благодаря коробке передач N DCT с подрулевыми лепестками, хот-хетч с топовым мотором первой сотни на спидометре достигает за 5,6 с. В то время как авто с «механикой» с нуля разгоняется за 6,1 с.

Кроме того, система N Grin Shift (NGS) во время активного ускорения увеличивает, на 20 секунд поднимая давление турбонагнетателя, максимальный крутящий момент со стандартных 353 Нм до 377 Нм (+7%).

Фото: Hyundai

В рукаве «заряженного» Veloster N имеются еще несколько козырей — помощник, повышающий передачу при ускорении и открытой дроссельной заслонке на 90%, и ассистент, распознающий дорожные условия и подбирающий время переключения и передачу в зависимости от этих условий.

Похорошевший спортивный «Велостер» получил модернизированный информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым экраном и продвинутой акустической системой, а также — но за доплату — облегченные спортивные сиденья, обтянутые алькантарой, с подсвеченным шильдом в виде буквы N.

Продажи обновленного Hyundai Veloster N на родине стартуют до конца апреля, позднее новинка докатится и до других рынков. Напомним, что сегодня в России есть один представитель семейства N — экстремальная «пятидверка» i30, оснащенная тем же двухлитровым движком, что и «Велостер эн».

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22 апреля 2020
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