В России начали продавать обновленный Renault Master

Как и прежде, Master, чья сборка налажена на заводе во французской Батийи, будет предложен в пяти модификациях с полной массой 2490 кг. Таким фургонам не ограничен въезд в крупные города. Например, автомобиль может свободно кататься в центре Москвы. Кроме того, французы предлагают модель на 3500 кг и на 4500 кг с четырех вариантах длины и трех — высоты.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд», Renault Master оснащен 2,3-литровым дизелем мощностью 125 и 150 л. с. — на выбор. Вкупе с мотором выступает шестискоростная «механика», а также передний или задний привод — в зависимости от предпочтений покупателя. Ценник начинается 1 915 000 рублей.

Между тем продуктовая линейка Renault в России несколько поредела. И теперь из легкой коммерческой техники марка предлагает только рестайлинговый Master. А модель Dokker, судя по всему, во всех своих проявлениях, включая кросс-версию Stepway, покинула рынок.