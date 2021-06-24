7 знаковых улучшений новейшего Mitsubishi Pajero Sport для России

Дело в том, что обновленный Pajero Sport бьет все рекорды по предзаказу Mitsu в России. Многие соотечественники сделали выбор и выкупили контракты, даже не увидев «живой» машины. Чудо? Не совсем, ведь Mitsubishi Pajero Sport глобально изменился в лучшую сторону самым мудрым путем, сделав правильные выводы на основе претензий к предшественнику.
Хоть и встречают у нас по одежке, но обсуждать дизайн мы не будем — много уже сказано про эти линии и грани, мужественный облик и все такое прочее. Новая «внешка» — не единственная «реформа» японского внедорожника, а другие обновления — не менее, а то и более интересны. Портал «АвтоВзгляд» выделил семь наиболее важных инноваций, которые позволят новинке выступить на российской арене в разы ярче своего предка.
ДЕРГАЙ РУЧНИК
Многие владельцы первого «прочтения» третьего «Спорта» столкнулись с невиданной ранее дилеммой, именуемой электрический стояночный тормоз. Технически все просто: вместо рычага — кнопка. Однако работала эта схема с определенной, пусть и весьма незначительной заминкой, регулярно выдавая «номера»: нажал и резко газанул, не дождавшись пока «ларчик откроется» — доставай ключ и отправляйся распускать трос вручную. Не сказать, что это была проблема, но определенный дискомфорт электроручник вызывал.
Больше не вызовет, ведь Pajero Sport «привели к общему знаменателю» с Outlander: теперь центральном тоннеле красуется клавиша Autohold, которая сама разблокирует стояночный тормоз, если водитель пристегнулся и нажал на газ, включив передачу. Решение напрашивалось, конечно, и было приведено в жизнь уже в первом рестайлинге. Кстати, теперь машина будет удерживаться в статическом положении даже на уклоне, давая водителю спокойно включить передачу и тронуться.
ГОНИ ПИНКАМИ
Многие владельцы негодовали из-за «механического» багажника: мол, машина уже дорогая, красивая и современная, а багажник надо открывать руками, пачкаясь и напрягаясь. Устав бороться с возражениями, дилеры Mitsu вынуждено взялись за самодеятельность и стали устанавливать электропривод багажника самостоятельно. Ведь у конкурентов эта функция была!
Теперь проблема решена: багажник у Mitsubishi Pajero Sport отныне открывается с кнопки в салоне и с брелка, а также «с ноги», которую нужно поднести под угол бампера и даже с помощью специального приложения на смартфоне. Дабы угодить всем клиентам, японцы реализовали все известные варианты функции активации электропривода.
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ
Большой экран мультимедийной системы — фактически обязательная опция современного автомобиля. Действительно, куда ж мы без «телевизора» в салоне: на островах Восходящего солнца услышали крик нужды и поставили в салон обновленного Mitsubishi Pajero Sport полноценный «Шелялис», который умеет и музыку играть, и видеоролики транслировать и даже настраивать яркость и цвета по вкусу своего владельца.
Архаичный внедорожник перестает быть таковым, обрастая современными функциями комфорта. Хорошо хоть раму и классические кнопки обогрева сидений оставили, а то и не узнали бы в нем Mitsubishi.
Однако этого японцам показалось недостаточно, поэтому приборная панель отныне представляет собой монолитный LED-экран, позволяющий менять компоновку приборов в трех вариациях. Выглядит это весьма и весьма опрятно, работает хорошо, в эксплуатации удобно.
МНОГО И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
В саду Mitsubishi собралась целая куча «камней» от поклонников за «бедность» в салоне: преодолев «красную линию» в три миллиона рублей — роскошь по отечественным меркам — Pajero Sport должен был стать богаче не только внешне, но и внутри. И стал: качество материалов отделки действительно подросло, как и подгонка деталей и арсенал оснащения. Даже водительский блок электростеклоподъемников отныне автоматизирован.
Берите выше: появились зоны обогрева щеток стеклоочистителя, розетка на 220 и удобные полки и ниши — теперь есть куда положить телефон и прочий скарб! Даже тоннель, отныне отделанный широкими мягкими вставками, стал уже: ноги упитанных россиян теперь не будут страдать в коленях. Одним словом, собрали японцы все требования россиян к внедорожнику, да осуществили их в одном рестайлинге Mitsubishi Pajero Sport.
ПОШУМИ МНЕ
Машина стала тише, а задний пассажир теперь может участвовать в монологе, о чем раньше приходилось только мечтать. Или повышать голос. Несмотря на отсутствие конкретики в этом вопросе — никаких официальных изменений не представлено — Pajero Sport серьезно прибавил в акустическом комфорте. Небольшой сравнительный тест-драйв двух автомобилей дал точный ответ на этот вопрос: предшественник был куда громче. У новинки разве что арки по-прежнему шумят на грунтовке, а вот свист ветра и технологические шумы из-за моторного отсека остались в прошлом. Все, кому предстоят длинные маршруты и дальние путешествия, оценят обновку.
ПУШКА-ГОНКА
Здесь тоже без официальных заверений, но результат опять же на лицо: машина избавилась от характерных рывков, стала бодрее набирать скорость и бережнее переключать передачи. Разница особенно ощутима в городе, где в светофорной толчее предыдущий Pajero Sport любил задумчиво «дернуть» коробкой на остановке. Сколько новый внедорожник не вынуждали, он себе такой вольности не позволил. На трассе же изменения видны еще ярче: динамика разгона тяжелой и высокой машины разительно отличается в лучшую сторону без всяких «прошивок» и «стэйджей», коими баловались владельцы прошлой генерации в надежде победить турбояму. Коробку с мотором наконец-то «подружили» в полном объеме и без оговорок.
ВАЛИТ И НЕ ВАЛИТСЯ
Самая же яркая, на наш взгляд, инновация касается подвески. Дело в том, что, как и всякий «рамник» с неразрезным мостом в корме, Pajero Sport раньше изрядно скакал на разбитой дороге. Не «козлил» в прямом смысле слова, но норовил пуститься в пляс. Чтобы эту невзгоду победить японцы, не мудрствуя излишне, поставили обновленному внедорожнику большие амортизаторы. И результат не заставил себя ждать: что на грунтовке, что на «бетонке», коими богаты сибирские губернии, Pajero Sport смело ехал больше «сотни» и не пытался вырваться из рук. До пробоев подвески, несмотря на обилие веских на то причин, дело так и не дошло.
БОНУСОМ ПО НОСУ
Дороги в России бывают разными, а пути порой пролегают в самые забытые «дорожниками» места. Хрупкость и технологичность здесь без уговоров уступают свое место простому и надежному железу, которое стерпит пристрастие владельца к приключениям на высокой скорости. Вот там-то и раскрывается Mitsubishi Pajero Sport: можно ехать не только смело, но и далеко, без оглядки на дорогу.
Конечно, у него появилось еще миллион новых функций вроде электронного напоминания о выходе из полосы и столь же электронного тормоза, если при движения задним ходом в зоне видимости появляется препятствие, специального приложения, позволяющего осуществлять множество телодвижений с помощью смартфона и многого другого. Но ключевые, наиболее необходимые доработки — это тяжба с ручником, электробагажник, пересмотр оснащения и качества материалов, агрегация мотора и коробки, шумоизоляция и подвеска. И все они приведены в порядок, исходя исключительно из требований владельцев автомобиля. Тех людей, кто не просто посмотрел, но и поездил.