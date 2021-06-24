7 знаковых улучшений новейшего Mitsubishi Pajero Sport для России

Дело в том, что обновленный Pajero Sport бьет все рекорды по предзаказу Mitsu в России. Многие соотечественники сделали выбор и выкупили контракты, даже не увидев «живой» машины. Чудо? Не совсем, ведь Mitsubishi Pajero Sport глобально изменился в лучшую сторону самым мудрым путем, сделав правильные выводы на основе претензий к предшественнику.

Хоть и встречают у нас по одежке, но обсуждать дизайн мы не будем — много уже сказано про эти линии и грани, мужественный облик и все такое прочее. Новая «внешка» — не единственная «реформа» японского внедорожника, а другие обновления — не менее, а то и более интересны. Портал «АвтоВзгляд» выделил семь наиболее важных инноваций, которые позволят новинке выступить на российской арене в разы ярче своего предка.