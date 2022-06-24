Итоги недели: Путин пообещал завалить Россию «китайцами», а МВД — справиться с угонщиками

На этой неделе больше всего вестей прилетело с китайских полей. Например, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, компания Haval задумалась о том, чтобы построить в Тульской области еще один завод, где будут производить двигатели и коробки передач. Chery объявила о запуске в России нового суббренда Omoda. А Hongqi, как стало известно, завершает сертификацию сразу четырех новинок: трех седанов и кроссовера.
Наши соотечественники в китайский автопром особо не верят. Судя по результатам опроса портала «АвтоВзгляд» в Telegram, лишь 6% водителей готовы пересесть на «поднебесную» машину. А вот власти, напротив, возлагают на производителей из КНР большие надежды. Даже Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС, подчеркнул, что сейчас «ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей на нашем рынке».
Те же, кто категорически против китайских машин, возможно, обрадуются, узнав, что родимый АВТОВАЗ, вроде как, частично решил проблемы с поставками комплектующих и теперь готовится наращивать объемы производства. Вслед за упрощенной «Грантой» тольяттинцы возобновят выпуск «Нивы», а затем — и «Ларгуса». План, учитывая обстоятельства, весьма амбициозный, но смогут ли они претворить его в жизнь?
Столь же оптимистичны в МВД России — представители ведомства заявили, что в стране резко снизилось число автоугонов. Так, по их данным, за первые четыре месяца года полицейские зарегистрировали всего 2380 случаев автокраж, а это на 20% меньше чем в январе-апреле прошлого года. Хорошо, конечно, только вот верится в это с трудом. Ведь месяц назад министерство публиковало совсем другие данные…
А более подробно об этих и других важных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре, который находится здесь.