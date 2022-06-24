Итоги недели: Путин пообещал завалить Россию «китайцами», а МВД — справиться с угонщиками

Те же, кто категорически против китайских машин, возможно, обрадуются, узнав, что родимый АВТОВАЗ, вроде как, частично решил проблемы с поставками комплектующих и теперь готовится наращивать объемы производства. Вслед за упрощенной «Грантой» тольяттинцы возобновят выпуск «Нивы», а затем — и «Ларгуса». План, учитывая обстоятельства, весьма амбициозный, но смогут ли они претворить его в жизнь?

Столь же оптимистичны в МВД России — представители ведомства заявили, что в стране резко снизилось число автоугонов. Так, по их данным, за первые четыре месяца года полицейские зарегистрировали всего 2380 случаев автокраж, а это на 20% меньше чем в январе-апреле прошлого года. Хорошо, конечно, только вот верится в это с трудом. Ведь месяц назад министерство публиковало совсем другие данные…

А более подробно об этих и других важных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре, который находится здесь.