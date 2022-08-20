ГИБДД продолжает наказывать невиновных, а АВТОВАЗ пересаживает россиян на старый Renault Logan: итоги недели

Тем временем на АВТОВАЗе состоялось сразу два важных запуска: тольяттинцы наладили производство «антикризисной» LADA Granta с подушками безопасности и LADA Niva Travel нового модельного года. Несколько премьер состоялось и у JAC: китайцы показали кроссоверы JS4 и JS6, а также чуть посвежевший лифтбэк J7. Предполагается, что новинки порадуют россиян не только богатым оснащением, но и «вкусными» ценами.

А кто еще может предложить нам доступные автомобили, так это иранцы. Ведущий автопроизводитель республики — Iran Khodro — решил вернуться в Россию. По словам представителей бренда, переговоры с Москвой проведены. Так что можно предположить, что экспорт машин начнется уже в этом году. Помимо Samand и перелицованных Haima и Dongfeng, к нам может приехать и Renault Logan первого поколения — вернее, седан Tondar иранской марки Saipa. Причем ему прочат ВАЗовские моторы.

А подробнее о самых главных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре здесь.