ГИБДД продолжает наказывать невиновных, а АВТОВАЗ пересаживает россиян на старый Renault Logan: итоги недели

Уходящая неделя запомнится, как минимум, очередным «промахом» ГИБДД. В Екатеринбурге на основании данных с камеры автоматической фотофиксации нарушений гаишники оштрафовали на 1000 рублей водителя за непристегнутую плюшевую игрушку. На это недоразумение мгновенно отреагировали в Госдуме: так, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил провести тщательный аудит и демонтировать большую часть бесполезных комплексов.
По его словам, сегодня камеры фиксации нарушений — это, скорее, способ пополнения региональных бюджетов, нежели инструмент безопасности. К тому же, как показывает практика, следить за порядком на дорогах можно и с помощью обычных городских камер — тех, что устанавливаются в подъездах, на крышах домов, фонарных столбах. На минувшей неделе с их помощью в Калининграде отловили пьяного водителя. Хотя это, конечно, исключительный случай.
Тем временем на АВТОВАЗе состоялось сразу два важных запуска: тольяттинцы наладили производство «антикризисной» LADA Granta с подушками безопасности и LADA Niva Travel нового модельного года. Несколько премьер состоялось и у JAC: китайцы показали кроссоверы JS4 и JS6, а также чуть посвежевший лифтбэк J7. Предполагается, что новинки порадуют россиян не только богатым оснащением, но и «вкусными» ценами.
А кто еще может предложить нам доступные автомобили, так это иранцы. Ведущий автопроизводитель республики — Iran Khodro — решил вернуться в Россию. По словам представителей бренда, переговоры с Москвой проведены. Так что можно предположить, что экспорт машин начнется уже в этом году. Помимо Samand и перелицованных Haima и Dongfeng, к нам может приехать и Renault Logan первого поколения — вернее, седан Tondar иранской марки Saipa. Причем ему прочат ВАЗовские моторы.
А подробнее о самых главных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре здесь.