Почему сбежавшие из России автопроизводители назад не вернутся

Фото: Kia
Медийная среда — она такая медийная. Время от времени ее поглощает какая-нибудь бредовая идея, от которой она не может потом долго отвязаться. Вот сейчас, например, появилось мнение, что покинувшие нашу страну автопроизводители мечтают вернуться назад. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, так ли это на самом деле.
Ефим Розкин

Если бы слухи по умам разносились беззубыми старухами, как в песне Высоцкого, то это было бы полбеды. Но их распространением все чаще занимаются люди вполне солидные и внушающие доверие народным массам. Вот, скажем, пошла такая молва — сбежавшие из нашей страны под давлением своих правительств автомобильные бренды страстно желают, дескать, вернуться назад.

В частности, эту мысль вполне прямолинейно высказал в своем недавнем интервью РИА «Новости» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Старые партнеры «Автотора» не подают признаков жизни?

— Подают, они очень хотят вернуться.

— А что же мешает им?

— Политика их руководителей.

— Они могут вернуться, когда спадет политическое давление?

— Да, да. Более того, я очень надеюсь, что это случится, может быть, и раньше, потому что некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата.

Фото: globallookpress.com

О каких партнерах идет речь — очевидно. В начале марта на калининградском «Автоторе» был приостановлен выпуск автомобилей BMW, а в конце сентября завершилось производство моделей Hyundai, Kia и Genesis. В качестве объяснения западные партнеры отделались весьма лукавыми ссылками на геополитическую обстановку и разрыв логистических цепочек.

При всем уважении к г-ну Алиханову, который деятельно руководит оказавшимся в тяжелейшем положении регионом, в данном случае он поет с чужого голоса. И скорее всего, голос этот принадлежит владельцам вышеупомянутого «Автотора».

Как прочие автомобильные предприятия, неутомимо собиравшие иностранные марки из иностранных же комплектующих — а занимались этим, по меткому выражению мэра-боксера Кличко, не только лишь все — калининградский завод оказался по уходу «партнеров» у разбитого корыта. Передовыми технологиями он так и не разжился, а поток запчастей прекратился.

Поскольку никто не парился подобрать эти самые технологии, когда они, фигурально говоря, валялись под ногами, то тем более никто не будет теперь напрягаться и изыскивать обходные пути, чтобы все-таки их раздобыть. Не барское это дело — пусть китайцы подобными вещами занимаются.

Фото: globallookpress.com

Что остается? Только надеяться на скорый возврат бывших хозяев, которые придут и наведут порядок. Убеждать в первую очередь себя, но и других тоже, что это случится очень скоро — буквально вот-вот. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» А в ожидании этого сладкого момента дурить головы государственным органам и простым гражданам химерическими прожектами по производству десятков тысяч электромобилей, для производства которых, кстати говоря, также нет отечественных технологий.

Но чем черт не шутит? Может быть, действительно западные бренды спят и видят, как бы покаяться и возобновить сотрудничество с Россией? Вернемся к интервью Антона Алиханова. Они очень хотят вернуться, говорит он, но мешает им политика их руководителей. То есть топ-менеждеры и другие высокопоставленные управленцы подобных тревожных снов не видят. Кто же тогда жаждет восстановления докризисного status quo? Слесарь Мюллер и сварщик Ким?

Помнится, в самом начале раскручивания санкционной спирали нам в головы активно внедряли мысль о том, что представители большинства стран Евросоюза за нас и в кулуарах выражают нам поддержку. Правда, голосуют всегда так, как им указал дядя Сэм. Ничего не напоминает?

Надеяться на скорый (и даже не очень скорый) возврат иностранных автоконцернов — занятие бессмысленное и даже местами вредное. По сравнению с североамериканским наш рынок для любого производителя — малый политик. Уж скорее они перенесут свои производства туда, тем более, что США активно их к этому склоняют, чем вопреки директивам Госдепа бросятся восстанавливать порушенные связи с Россией.

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19 декабря 2022
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