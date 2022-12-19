Почему сбежавшие из России автопроизводители назад не вернутся

Что остается? Только надеяться на скорый возврат бывших хозяев, которые придут и наведут порядок. Убеждать в первую очередь себя, но и других тоже, что это случится очень скоро — буквально вот-вот. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» А в ожидании этого сладкого момента дурить головы государственным органам и простым гражданам химерическими прожектами по производству десятков тысяч электромобилей, для производства которых, кстати говоря, также нет отечественных технологий.

Но чем черт не шутит? Может быть, действительно западные бренды спят и видят, как бы покаяться и возобновить сотрудничество с Россией? Вернемся к интервью Антона Алиханова. Они очень хотят вернуться, говорит он, но мешает им политика их руководителей. То есть топ-менеждеры и другие высокопоставленные управленцы подобных тревожных снов не видят. Кто же тогда жаждет восстановления докризисного status quo? Слесарь Мюллер и сварщик Ким?

Помнится, в самом начале раскручивания санкционной спирали нам в головы активно внедряли мысль о том, что представители большинства стран Евросоюза за нас и в кулуарах выражают нам поддержку. Правда, голосуют всегда так, как им указал дядя Сэм. Ничего не напоминает?

Надеяться на скорый (и даже не очень скорый) возврат иностранных автоконцернов — занятие бессмысленное и даже местами вредное. По сравнению с североамериканским наш рынок для любого производителя — малый политик. Уж скорее они перенесут свои производства туда, тем более, что США активно их к этому склоняют, чем вопреки директивам Госдепа бросятся восстанавливать порушенные связи с Россией.