Почему сбежавшие из России автопроизводители назад не вернутся

Если бы слухи по умам разносились беззубыми старухами, как в песне Высоцкого, то это было бы полбеды. Но их распространением все чаще занимаются люди вполне солидные и внушающие доверие народным массам. Вот, скажем, пошла такая молва — сбежавшие из нашей страны под давлением своих правительств автомобильные бренды страстно желают, дескать, вернуться назад.
В частности, эту мысль вполне прямолинейно высказал в своем недавнем интервью РИА «Новости» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
— Старые партнеры «Автотора» не подают признаков жизни?
— Подают, они очень хотят вернуться.
— А что же мешает им?
— Политика их руководителей.
— Они могут вернуться, когда спадет политическое давление?
— Да, да. Более того, я очень надеюсь, что это случится, может быть, и раньше, потому что некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата.
О каких партнерах идет речь — очевидно. В начале марта на калининградском «Автоторе» был приостановлен выпуск автомобилей BMW, а в конце сентября завершилось производство моделей Hyundai, Kia и Genesis. В качестве объяснения западные партнеры отделались весьма лукавыми ссылками на геополитическую обстановку и разрыв логистических цепочек.
При всем уважении к г-ну Алиханову, который деятельно руководит оказавшимся в тяжелейшем положении регионом, в данном случае он поет с чужого голоса. И скорее всего, голос этот принадлежит владельцам вышеупомянутого «Автотора».
Как прочие автомобильные предприятия, неутомимо собиравшие иностранные марки из иностранных же комплектующих — а занимались этим, по меткому выражению мэра-боксера Кличко, не только лишь все — калининградский завод оказался по уходу «партнеров» у разбитого корыта. Передовыми технологиями он так и не разжился, а поток запчастей прекратился.
Поскольку никто не парился подобрать эти самые технологии, когда они, фигурально говоря, валялись под ногами, то тем более никто не будет теперь напрягаться и изыскивать обходные пути, чтобы все-таки их раздобыть. Не барское это дело — пусть китайцы подобными вещами занимаются.
Что остается? Только надеяться на скорый возврат бывших хозяев, которые придут и наведут порядок. Убеждать в первую очередь себя, но и других тоже, что это случится очень скоро — буквально вот-вот. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» А в ожидании этого сладкого момента дурить головы государственным органам и простым гражданам химерическими прожектами по производству десятков тысяч электромобилей, для производства которых, кстати говоря, также нет отечественных технологий.
Но чем черт не шутит? Может быть, действительно западные бренды спят и видят, как бы покаяться и возобновить сотрудничество с Россией? Вернемся к интервью Антона Алиханова. Они очень хотят вернуться, говорит он, но мешает им политика их руководителей. То есть топ-менеждеры и другие высокопоставленные управленцы подобных тревожных снов не видят. Кто же тогда жаждет восстановления докризисного status quo? Слесарь Мюллер и сварщик Ким?
Помнится, в самом начале раскручивания санкционной спирали нам в головы активно внедряли мысль о том, что представители большинства стран Евросоюза за нас и в кулуарах выражают нам поддержку. Правда, голосуют всегда так, как им указал дядя Сэм. Ничего не напоминает?
Надеяться на скорый (и даже не очень скорый) возврат иностранных автоконцернов — занятие бессмысленное и даже местами вредное. По сравнению с североамериканским наш рынок для любого производителя — малый политик. Уж скорее они перенесут свои производства туда, тем более, что США активно их к этому склоняют, чем вопреки директивам Госдепа бросятся восстанавливать порушенные связи с Россией.