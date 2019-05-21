Стоит ли переплачивать за полный привод: сравнительный тест бюджетного Ford EcoSport 4х2 и 4х4

Фото: АвтоВзгляд
Самая желанная и одна из самых дорогих опций современного автомобиля — полный привод. Четыре ведущих колеса видятся россиянам решением всех невзгод русской дороги. Так ли оно на самом деле и стоит ли переплачивать за 4WD?
Евгений Васин

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили компактный кроссовер Ford EcoSport с разными колесными формулами: 4х2 против 4х4.

Погоня за всеобщей модой по раздуванию легковушек до размера вседорожников привела к появлению у Ford сразу нескольких глобальных моделей. Одним из результатов этого эксперимента стал компактный псевдовнедорожник EcoSport, построенный на шасси одной из самых удачных моделей бренда — Fiesta.

Да-да, речь идет о той самой малышке на которой регулярно пижонит Кен Блок. Как результат, «Экоспорт» получил крутые настройки подвески и достаточно острый руль, позволяющий автомобилю чувствовать себя в каменных джунглях по-настоящему комфортно.

Его можно судить за спорный дизайн, который стал камнем преткновения в архаичной России, не самые понятные конструкторские решения, вроде ручки пятой двери, которая примерзает зимой, и другую специфику новых «Фордов».

Можно корить дизайнеров, которые не осознали объем человека, сделав салон тесным и куда менее функциональным, чем у той же «Фиесты», сэкономив к тому же на материалах. Можно хаять ценник, который мог бы быть и еще дешевле с учетом локальной сборки.

Но одно можно утверждать смело: рулится и едет по ухабистым направлениям Ford EcoSport более, чем уверенно. Несмотря на увеличенную высоту подвески, острота реакции сохранилась от «ребра» Fiesta, а настройки амортизаторов созданы будто специально для России. Для бездорожья и разбитого асфальта с колеей. Машина уверенно стоит в полосе, не скачет и не выпрыгивает, держит дорогу и позволяет водителю не сжимать «баранку» до белых костяшек кулака.

Именно управляемость и маневренность — его главная конкурентная особенность. А что будет с малышом в снегу? Способен ли он выполнять возложенные на него функции 8 месяцев в году? И, самое главное, станет ли полный привод обязательным условием для полноценной эксплуатации автомобиля зимой?

Мы сравнили двухлитровый 148-сильный полноприводный «Экоспорт» с его полуторалитровым 123-сильным моноприводным братом. Обе машины оснащены автоматической 6-ступенчатой трансмиссией и выполнены в комплектации Titanium. Дорожный просвет и там, и тут — 200 мм. Почти УАЗ!

В ходе длительных испытаний мы застали и снег, и покатались по грунту и даже попытались сунуться туда, откуда так и не выехали. Самостоятельно. Да, шоссе и расчищенные улицы не вызывают отрицательных эмоций: моноприводная машина в плане устойчивости и маневра ничем не уступает полноприводному собрату. Более того, вариант 4х2 экономичнее и даже бодрее, ведь машина на 110 килограмм легче! Вес в данном вопросе играет куда большую роль, чем «поллитра» в объеме двигателя.

Пару слов о расходе: младший укладывается в городском режиме в 8 литров АИ-92, тогда как старший стабильно выезжает из десятки — аппетит у двухлитровой машины доходит до 11 литров, а иногда и переваливает через отметку. На отрезке в неделю выходит около 500 рублей разницы. Это примерно 22—23 тысячи рублей в год.

Ford EcoSport — легкий и достаточно высокий автомобиль. Поэтому проезжать на нем снежные и грязевые преграды нужно как завещали предки: на скорости, ни в коем случае не нажимая на заманчивую педаль тормоза. Чуть сбавил обороты — сел. А коль сел — не поможет никакая муфта подключения полного привода. Колеса будут бессильно грести без всякой надежды на самостоятельную эвакуацию.

Спасаться придется либо лопатой, либо путем привлечением посторонней помощи: три крепких мужика просто вынесут микровнедорожник из западни. И тут мы вновь обращаемся к вопросу полного привода: никаких дополнительных возможностей в глубоком снегу он не добавил. А по грунтовке будет достаточно и монопривода.

Последний довод — цена. Машина в моноприводном исполнении без учета скидок обойдется в 1 333 000 рублей, тогда как за версию 4х4 в той же комплектации Titanium попросят на 140 000 рублей больше. При покупке Range Rover такие цифры роли не играют, но Ford EcoSport — представитель другого сегмента. Так что, лишние 10% процентов имеют значительный вес.

Наш вердикт — полный привод этому автомобилю нужен, если вас не пугает разница в цене и забавляет зависть соседа. Ведь, как не крути, не поедет владелец «Экоспорта» покорять бездорожье и штурмовать целину. А для беспроблемного существования в городе хватит высокого дорожного просвета и простой водительской смекалки. Сводки с полей говорят о том, что россияне все чаще выбирают кроссоверы за удобный тип кузова и клиренс, а второй подключаемой осью готовы пожертвовать в угоду снижения кредитного платежа.

Стремление к совершенству, к самому богатому оснащению и максимальному списку опций — отрадные качества, которые, тем не менее, не применимы к автомобилям бюджетного сегмента. Ключевым фактором приобретения подобных авто была и является привлекательная цена, которую нет смысла раздувать за счет ненужных опций. А если есть возможность, то лучше приобрести качественную «резину» и застраховать новый автомобиль.

Маленький «Форд» — одна из самых недооцененных моделей на российском рынке. Крошечный багажник, скромный салон и посредственные материалы отделки, а также наличие таких маститых конкурентов, как Renault Duster и Hyundai Creta, не позволили американцу раскрыться в наших широтах. В общую кучу можно свалить и бедственное положение бренда: чтобы машины появились на дорогах, нужно чтобы люди пришли в автосалоны и увидели их.

Однако это все лирика: сейчас, когда «вставший на выход» Ford расщедрился на действительно большие скидки, у EcoSport появился шанс. Последний шанс в России. Впрочем, утверждать не будем: опыт Opel научил нас не зарекаться.

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21 мая 2019
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