Стоит ли переплачивать за полный привод: сравнительный тест бюджетного Ford EcoSport 4х2 и 4х4

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили компактный кроссовер Ford EcoSport с разными колесными формулами: 4х2 против 4х4.

Погоня за всеобщей модой по раздуванию легковушек до размера вседорожников привела к появлению у Ford сразу нескольких глобальных моделей. Одним из результатов этого эксперимента стал компактный псевдовнедорожник EcoSport, построенный на шасси одной из самых удачных моделей бренда — Fiesta.

Да-да, речь идет о той самой малышке на которой регулярно пижонит Кен Блок. Как результат, «Экоспорт» получил крутые настройки подвески и достаточно острый руль, позволяющий автомобилю чувствовать себя в каменных джунглях по-настоящему комфортно.

Его можно судить за спорный дизайн, который стал камнем преткновения в архаичной России, не самые понятные конструкторские решения, вроде ручки пятой двери, которая примерзает зимой, и другую специфику новых «Фордов».