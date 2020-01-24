KIA показала новейший бюджетный кроссовер

Южнокорейская марка KIA готовится запустить на рынок новейший паркетник. Название пока не раскрывается.
Мировая премьера концепткара состоится на автосалоне в Дели, чьи двери распахнуться в первой половине февраля.
И хотя подробности о кроссовере еще держатся в секрете, по мнению экспертов, авто будет меньше ожидаемого «Селтоса», а значит и дешевле.
Автомобиль сыграет в одном сегменте с Skoda Vision IN — еще одном кроссовере. Последний представят широкой публике на той же выставке.
Приедет ли новика в Россию — пока не ясно. Но вероятность такая все же существует. Так, например, тот же KIA Seltos, чье производство уже наладили в нашей стране, тоже дебютировал сначала в Индии, а потом приехал и к нам.
Напомним, что российские продажи Seltos начнутся в начале марта. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ценник стартует от 1 349 900 рублей, а авто в топовой комплектации обойдется почти на полмиллиона дороже — в 1 804 900 «целковых».