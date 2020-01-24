KIA показала новейший бюджетный кроссовер

Южнокорейская марка KIA готовится запустить на рынок новейший паркетник. Название пока не раскрывается.

Мировая премьера концепткара состоится на автосалоне в Дели, чьи двери распахнуться в первой половине февраля.

И хотя подробности о кроссовере еще держатся в секрете, по мнению экспертов, авто будет меньше ожидаемого «Селтоса», а значит и дешевле.

Автомобиль сыграет в одном сегменте с Skoda Vision IN — еще одном кроссовере. Последний представят широкой публике на той же выставке.