Дилеры раскрыли стоимость новейшего кроссовера Geely Coolray

В конце февраля в России начали принимать заказы на совершенно новый Geely Coolray — конкурента бестселлера сегмента Hyundai Creta и новичка рынка KIA Seltos. Но официально прайсы пока названы не были.
Правда, в распоряжение издания «Китайские автомобили» попало фото, сделанное в одном из дилерских центров, где на Coolray по какой-то причине уже повесли ценник. Так, кроссовер в версии Flagship, судя по снимку, оценили в 1 499 900 рублей.
Прайс маленьким назвать нельзя, и он сильно выше цен конкурентов. Но за эти деньги покупатель получает авто с довольно широким списком оснащения, куда вошли мультимедийная система с монитором диагональю 10,25 дюйма, бесключевой доступ и круиз-контроль, а также камеры кругового обзора и ассистент парковки. Для сравнения, «Крету» с мотором аналогичной мощности можно приобрести за 1 230 000 «целковых», а «Селтос» — за 1 349 900.
Напомним, что ожидается еще и Coolray в топовой комплектации Flagship Sport. Он будет отличаться двухцветной окраской кузова, спойлером над дверью багажника, а также корпусами боковых зеркал под карбон.