Дилеры раскрыли стоимость новейшего кроссовера Geely Coolray

В конце февраля в России начали принимать заказы на совершенно новый Geely Coolray — конкурента бестселлера сегмента Hyundai Creta и новичка рынка KIA Seltos. Но официально прайсы пока названы не были.

Правда, в распоряжение издания «Китайские автомобили» попало фото, сделанное в одном из дилерских центров, где на Coolray по какой-то причине уже повесли ценник. Так, кроссовер в версии Flagship, судя по снимку, оценили в 1 499 900 рублей.