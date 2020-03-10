Дилеры раскрыли стоимость новейшего кроссовера Geely Coolray

Фото: Geely
В Сеть просочилась информация о ценнике на кроссовер Geely Coolray. На старте продаж «паркетник», оснащенный 150-сильным мотором совместной разработки с Volvo, будет предложен в двух комплектациях. Каких, уточнил портал «АвтоВзгляд».

В конце февраля в России начали принимать заказы на совершенно новый Geely Coolray — конкурента бестселлера сегмента Hyundai Creta и новичка рынка KIA Seltos. Но официально прайсы пока названы не были.

Правда, в распоряжение издания «Китайские автомобили» попало фото, сделанное в одном из дилерских центров, где на Coolray по какой-то причине уже повесли ценник. Так, кроссовер в версии Flagship, судя по снимку, оценили в 1 499 900 рублей.

  • Фото: Китайские автомобили
  • Фото: Китайские автомобили

Прайс маленьким назвать нельзя, и он сильно выше цен конкурентов. Но за эти деньги покупатель получает авто с довольно широким списком оснащения, куда вошли мультимедийная система с монитором диагональю 10,25 дюйма, бесключевой доступ и круиз-контроль, а также камеры кругового обзора и ассистент парковки. Для сравнения, «Крету» с мотором аналогичной мощности можно приобрести за 1 230 000 «целковых», а «Селтос» — за 1 349 900.

Напомним, что ожидается еще и Coolray в топовой комплектации Flagship Sport. Он будет отличаться двухцветной окраской кузова, спойлером над дверью багажника, а также корпусами боковых зеркал под карбон.

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10 марта 2020
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