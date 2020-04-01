Новый Nissan X-Trail показался без камуфляжа во всей красе

Экстерьер Nissan X-Trail будущей генерации раскрыли патентные изображения, обнародованные заокеанским изданием Motor1.

Как оказалось, японцы оформили документацию по защите авторских прав на модель. Но пока лишь в Бразилии.

Как и предполагалось, паркетник, на других рынках известный под именем Nissan Rogue, получит многоэтажную оптику с узкими дневными ходовыми огнями и блоками фар, интегрированными в оформление передних воздухозаборников.

А также авто будет щеголять фирменной решеткой радиатора с U-образным обрамлением.