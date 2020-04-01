Новый Nissan X-Trail показался без камуфляжа во всей красе

Фото: Nissan
Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения уже ни раз попадал под объективы шпионских фотокамер, правда, всегда облаченный в довольно плотный камуфляж. Теперь же появилась возможность взглянуть на паркетник без маскирующего покрывала.

Экстерьер Nissan X-Trail будущей генерации раскрыли патентные изображения, обнародованные заокеанским изданием Motor1.

Как оказалось, японцы оформили документацию по защите авторских прав на модель. Но пока лишь в Бразилии.

Как и предполагалось, паркетник, на других рынках известный под именем Nissan Rogue, получит многоэтажную оптику с узкими дневными ходовыми огнями и блоками фар, интегрированными в оформление передних воздухозаборников.

А также авто будет щеголять фирменной решеткой радиатора с U-образным обрамлением.

Фото: Motor1

Новый X-Trail сохранит прежний силуэт, но обзаведется иной формой бокового остекления и перелицованной кормой. Ожидается, что новинка дебютирует осенью приблизительно в одно время с соплатформенным Mitsubishi Outlander следующей итерации. Хотя коронавирусная пандемия может подвинуть сроки премьер.

Кстати, ранние шпионские снимки помогли заглянуть в салон кроссовера, где центральное место занимает большой экран мультимедийной системы, пару ему составляет цифровая «приборка», а место классического рычага переключения передач занимает более компактный джойстик.

Тем временем, Nissan готовится к ребрендингу. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы запатентовали новый логотип сразу в нескольких странах. Значок, потерявший объем и ставший лаконичнее, уже засветился на новейшем кроссовере Ariya, дебютировавшем осенью 2019 года в Токио.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, кроссоверы, мультимедиа, коронавирус
1 апреля 2020
989