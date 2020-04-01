Новый Nissan X-Trail показался без камуфляжа во всей красе

Экстерьер Nissan X-Trail будущей генерации раскрыли патентные изображения, обнародованные заокеанским изданием Motor1.
Как оказалось, японцы оформили документацию по защите авторских прав на модель. Но пока лишь в Бразилии.
Как и предполагалось, паркетник, на других рынках известный под именем Nissan Rogue, получит многоэтажную оптику с узкими дневными ходовыми огнями и блоками фар, интегрированными в оформление передних воздухозаборников.
А также авто будет щеголять фирменной решеткой радиатора с U-образным обрамлением.
Новый X-Trail сохранит прежний силуэт, но обзаведется иной формой бокового остекления и перелицованной кормой. Ожидается, что новинка дебютирует осенью приблизительно в одно время с соплатформенным Mitsubishi Outlander следующей итерации. Хотя коронавирусная пандемия может подвинуть сроки премьер.
Кстати, ранние шпионские снимки помогли заглянуть в салон кроссовера, где центральное место занимает большой экран мультимедийной системы, пару ему составляет цифровая «приборка», а место классического рычага переключения передач занимает более компактный джойстик.
Тем временем, Nissan готовится к ребрендингу. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы запатентовали новый логотип сразу в нескольких странах. Значок, потерявший объем и ставший лаконичнее, уже засветился на новейшем кроссовере Ariya, дебютировавшем осенью 2019 года в Токио.