Новейший кроссовер Skoda Enyaq представлен официально

Фото: Skoda
Важное событие в истории марки Skoda — чехи презентовали публике свой первый серийный электромобиль, получивший название Enyaq. Покупателям предложат на выбор несколько модификаций, самая мощная из которых развивает до 306 л. с. и проезжает на одном заряде аккумулятора до 460 км.

Экстерьер новейшего Skoda Enyaq перекликается с внешним видом шоу-кара Vision iV, представленного в прошлом году на моторшоу в Женеве. Вместе с тем он унаследовал черты хорошо знакомых нам кроссоверов Karoq и Kodiaq. По своим габаритам новинка чуть меньше последнего — 4649/1879/1616 мм при колесной базе в 2765 мм.

Skoda Enyaq будет продаваться в нескольких модификациях с 55-, 62- и 82-киловаттчасными аккумуляторами. Что касается мощности электродвигателей, то она составляет 148, 180, 204 или 265 л. с. в зависимости от версии. Без дополнительной подзарядки батареи моноприводный кроссовер может проехать до 510 км, а полноприводный — 460.

Кроме того, вниманию покупателей предложат «заряженный» Enyaq RS, укомплектованный 306-сильным агрегатом. Чтобы набрать первую сотню, ему требуется всего 6,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена 180 км/ч. К слову, у остальных — это 160 км/ч.

Фото: Skoda

В базовом исполнении первого серийного электрокара от Skoda — двухзонный климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо, проекционный дисплей и мультимедийная система с огромным — самым большим у «Шкоды» — сенсорным экраном диагональю в 13 дюймов.

В старших версиях также можно отыскать «умную» систему Proactive Crew Protect Assist, которая натягивает ремни безопасности и закрывает все окна в аварийной ситуации, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент с дистанционным управлением и многие другие полезные опции.

За границей продажи Skoda Enyaq стартуют в начале следующего года. В нашей же стране ожидать появления электрического SUV не стоит — по крайней мере до тех пор, пока в России не возрастет интерес к «зеленым» машинам.

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2 сентября 2020
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