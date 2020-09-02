Новейший кроссовер Skoda Enyaq представлен официально

Экстерьер новейшего Skoda Enyaq перекликается с внешним видом шоу-кара Vision iV, представленного в прошлом году на моторшоу в Женеве. Вместе с тем он унаследовал черты хорошо знакомых нам кроссоверов Karoq и Kodiaq. По своим габаритам новинка чуть меньше последнего — 4649/1879/1616 мм при колесной базе в 2765 мм.

Skoda Enyaq будет продаваться в нескольких модификациях с 55-, 62- и 82-киловаттчасными аккумуляторами. Что касается мощности электродвигателей, то она составляет 148, 180, 204 или 265 л. с. в зависимости от версии. Без дополнительной подзарядки батареи моноприводный кроссовер может проехать до 510 км, а полноприводный — 460.

Кроме того, вниманию покупателей предложат «заряженный» Enyaq RS, укомплектованный 306-сильным агрегатом. Чтобы набрать первую сотню, ему требуется всего 6,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена 180 км/ч. К слову, у остальных — это 160 км/ч.