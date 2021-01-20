Без плохого не бывает хорошего: длительный тест обновленного Nissan Qashqai

Когда ехал забирать тестовое авто, я прекрасно понимал, что иметь дело предстоит с рестайлингом второго поколения модели. Однако притупить чувство предвзятости не мог ровно до того момента, пока не оказался внутри автомобиля. Ведь, несмотря на компактные внешние габариты, сидеть в Qashqai отнюдь не тесно. Левому локтю совершенно не мешает дверь, места над головой с избытком. Пассажир, сидящий в штурманском кресле тоже не высказал никаких претензий.

Сообразим на троих?

Ну а каково на заднем ряду? Места для двоих на галерке хватает, а вот если посадить посередине еще одного человека, то чувство дискомфорта испытают все трое. Впрочем, как и в любом другом автомобиле подобного класса, ведь это не маршрутка, в конце концов. К неоспоримым плюсам задних посадочных мест могу отнести высокий потолок. Дело в том, что с моим ростом в 186 см в большинстве машин сталкиваюсь с одной и той же проблемой — чиркаю макушкой по крыше, и это жутко раздражает, особенно на лежачих полицейских, когда ты не просто волосами чувствуешь близость потолка к голове, а верхушкой черепа. Nissan Qashqai в этом плане оказался вполне гостеприимным малым.

Кроме того, наш тестовый автомобиль был с огромной панорамной крышей, а потому, даже у сидящих на заднем диване, было чувство абсолютной свободы над головой, какое ощущаешь разве что в кабриолете. Ах, да! Забыл рассказать про место для ног. В общем, если водитель со штурманом не будут полностью сдвигать по салазкам кресла назад, то колени позади сидящих однозначно не станут упираться в спинки передних сидений. В противном случае обитатели второго ряда вспомнят, каково это летать лоукостером «Победа».