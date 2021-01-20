Без плохого не бывает хорошего: длительный тест обновленного Nissan Qashqai

Когда ехал забирать тестовое авто, я прекрасно понимал, что иметь дело предстоит с рестайлингом второго поколения модели. Однако притупить чувство предвзятости не мог ровно до того момента, пока не оказался внутри автомобиля. Ведь, несмотря на компактные внешние габариты, сидеть в Qashqai отнюдь не тесно. Левому локтю совершенно не мешает дверь, места над головой с избытком. Пассажир, сидящий в штурманском кресле тоже не высказал никаких претензий.
Сообразим на троих?
Ну а каково на заднем ряду? Места для двоих на галерке хватает, а вот если посадить посередине еще одного человека, то чувство дискомфорта испытают все трое. Впрочем, как и в любом другом автомобиле подобного класса, ведь это не маршрутка, в конце концов. К неоспоримым плюсам задних посадочных мест могу отнести высокий потолок. Дело в том, что с моим ростом в 186 см в большинстве машин сталкиваюсь с одной и той же проблемой — чиркаю макушкой по крыше, и это жутко раздражает, особенно на лежачих полицейских, когда ты не просто волосами чувствуешь близость потолка к голове, а верхушкой черепа. Nissan Qashqai в этом плане оказался вполне гостеприимным малым.
Кроме того, наш тестовый автомобиль был с огромной панорамной крышей, а потому, даже у сидящих на заднем диване, было чувство абсолютной свободы над головой, какое ощущаешь разве что в кабриолете. Ах, да! Забыл рассказать про место для ног. В общем, если водитель со штурманом не будут полностью сдвигать по салазкам кресла назад, то колени позади сидящих однозначно не станут упираться в спинки передних сидений. В противном случае обитатели второго ряда вспомнят, каково это летать лоукостером «Победа».
Не грузи, начальник
Что ж, места в салоне предостаточно. Но не пошло ли это в ущерб багажному отделению, ведь частенько цена свободы пассажиров — это отсутствие багажника, в который разве что дамская сумочка поместится. В Nissan Qashqai заявленный объем грузового отсека 430 литров. Вроде бы по цифрам много, но на вид все гораздо скромнее. Скажем так, чтобы отправиться в семейное путешествие, вещей придется брать по самому минимуму, поскольку больше двух чемоданчиков и одной дорожной сумки в него — в багажник — едва ли что-то поместится. Хотя, справедливости ради отмечу, что в сравнении с тем же Mitsubishi ASX, у Qashqai «кузовок» однозначно больше.
Ну а на тот случай, если вам нужно перевести, например, на дачу объемную поклажу, то сложив задний ряд можно высвободить дополнительное место. Правда, перед этим немного помучаетесь со снятием багажной полки, шнурками привязанной к пятой двери, а так из кроссовера в грузовичок «кашкай» превращается за считанные секунды.
Кстати, немножко огорчило отсутствие электропривода дверцы багажника. Тут вам никаких провести ногой под бампером или жмакнуть кнопочку в салоне, чтобы отворить пятую дверь. Всё как в старину — только руками. А потому, после первого же открывания/закрывания грузового отсека, я пошел в ближайший ларек за упаковкой влажных салфеток. Увы, но опция дооснащения авто электроприводом дверцы багажника не предусмотрена заводом-изготовителем ни в одной из комплектаций.
Двухлитровое удовольствие
Линейка моторов Nissan Qashqai не пестрит многообразием. Российским покупателям доступны турбированная силовая установка объемом 1,2 литра, которая выдает 115 «лошадок», и атмосферный 2-литровый движок мощностью 144 «кобылы». Оба сердца могут работать как с 6-ступенчатой механикой, так и с вариатором.
Мне на тест достался максимально «нафаршированный» Qashqai с полным приводом, и уж если вы решитесь на покупку «японца» с 4x4, то имейте ввиду, что данный экземпляр будет укомплектован исключительно 2-литровым мотором с «вариком».
Не знаю, какие ощущения от езды на движке с объемом 1,2 литра, но Qashqai с «двушкой» пуляет настолько резво, что очень быстро себя отождествляешь с пилотом гоночной команды. Да и руль со «спиленным» низом тоже как бы намекает на спортивные амбиции машины. Замерами из разряда «за сколько секунд авто разгоняется до сотки?» я не занимался, но могу сказать, что ускорение радует.
В городе из-за обилия камер особо не разгуляться, а вот на загородной трассе можно вдоволь прочувствовать потенциал: даже когда спидометр перевалил за 90 км/ч, ускорение и не думает кончаться. В сидушку хоть и не вжимает, но уверенный обгон длинномера однозначно гарантирован. Причем, глобальной разницы между тем, когда машина битком и когда ты едешь один, нет никакой. Вариатор будто адаптируется под вес транспортного средства, чтобы обеспечить максимально комфортную в плане динамики езду.
Правда, показания компьютера по среднему расходу топлива немножко скрадывают положительные эмоции от «выстрелов» при нажатии на газ. В смешанном цикле получилось чуть больше 14,5 литров на сотню. Да-да, за любое удовольствие надо платить. В нашем случае, на заправке. Для последующей экономии семейного бюджета пришлось воспользоваться кнопочкой с надписью ECO. Бодрость у автомобиля как рукой сняло, но и показания по расходу топлива в городском цикле опустились аж до 9,5 литров на сотню. И, заметьте, этот расход в режиме 4WD.
Два колеса хорошо, но четыре лучше
Сочинять небылицы о небывалых джиперских качествах испытуемого автомобиля не стану, потому как в снегах мне ничего не стоит и рамный внедорожник со всякими там принудительными блокировками засадить. Так что тестировать внедорожные качества на целине не рискнул. Но однозначно могу сказать, что по занесенной снегом грунтовке, ведущей к даче, проехал вообще без малейших проблем.
Да и с парковкой в сугробы московских дворов тоже трудностей не возникало. При этом, «шайба» селектора раздатки была в положении AUTO (электроника сама решала, в каких пропорциях распределять тягу между передом и задом). А ведь для пущей проходимости «крутилку» можно довернуть до надписи LOCK, и тогда многодисковая вязкостная муфта заблокируется и начнет перераспределять крутящий момент между осями в жесткой пропорции 50 на 50.
Стоит ли переплачивать за полный привод? Ну, это личное дело каждого. Как по мне, так четыре ведущих колеса никогда не бывают лишними. Глядишь, и за грибочками подальше в лес заедешь, и на заснеженной трассе поувереннее себя почувствуешь. Вместе с тем, не стоит забывать, что чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором.
Секрет долгих лет
Nissan Qashqai — это настоящий долгожитель российского авторынка. Так что не имеет большого смысла в подробностях расписывать технические характеристики машины, особенно если учесть, что за последнее время существенных «улучшайзингов» в ее конструкцию добавлено не было.
Из последних изменений, внесенных в «кашкай», — это «приправа» к штатной мультимедийке в виде «Яндекс.Авто». Эта опция позволяет пользоваться «Янедекс.Навигатором», «Погодой», «Музыкой», взывать к голосовой помощнице Алисе. Впрочем, все эти «ништяки» присутствуют и в моем смартфоне, а потому за наличие в машине такого функционала я бы не цеплялся.
К концу теста могу признаться, что от изначально предвзятого отношения к Nissan Qashqai не осталось и следа. Меня в этом автомобиле устроило абсолютно все: и приятный внешний облик, и дружелюбное внутреннее убранство, и логичность расположения органов управления. Мощность мотора, работа трансмиссии, проходимость тоже не вызвали желания побрюзжать. Для тех, кому не важны понты, а нужно просто ездить, автомобиль точно придется по душе. Наверное, этим и обусловлен успех Nissan Qashqai, который долгое время входит в ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов нашей страны.