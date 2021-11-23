Чехи показали новый кроссовер Skoda Karoq на видео

Какие технические сюрпризы готовит нам обновленный Skoda Karoq, тоже сказать пока сложно. Предполагалось, что после рестайлинга кроссовер обзаведется модификацией с 1,6-литровым атмосферником и шестиступенчатым «автоматом». А турбодвижкок в 1,4 литра будет работать с восьмидиапазонной АКП (в версии с передним приводом) или же семискоротным «роботом» с «мокрыми» сцеплениями (полноприводное исполнение). Что ж, посмотрим.

В Европе продажи обновленного «Карока» стартуют сразу после нового года. К российским же дилерам кроссовер приедет чуть позже, весной. А все потому, что чехам нужно время на перенастройку конвейера на Горьковском автозаводе, где эту модель собирают. Скорее всего, ближе к весне мы и узнаем все подробности — модификации, комплектации, цены — автомобиля, ориентированного на наш рынок.

К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» провел тройной сравнительный тест, и одним из испытуемых стал Skoda Karoq. Мы противопоставили ему Volkswagen Taos и Kia Seltos. А что из этого вышло, и кто победил в яростной схватке, можно узнать здесь.