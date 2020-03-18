Как сильно подорожают в России подержанные авто

Цены на автомобили с пробегом будут подниматься пропорционально росту прайсов на новенькие «легковушки». Как сообщает издание Autonews, «бэушки» станут прибавлять в цене в течение всего года. А к его концу следует ожидать прирост от 5 до 20% в зависимости от того, как сильно упадет рубль.

Кстати, специалисты утверждают, что после волны подорожания новых машин стоимость подержанных поднимается с задержкой от месяца до двух. Напомним, что за последнее время поменяли прейскуранты несколько автостроителей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания Renault увеличила ценники на авто российской сборки 2020 модельного года. В ряды первых брендов, отреагировавших на подешевевший рубль, встали также BMW, Toyota и Volkswagen. Но стоит отметить, что автомобили продолжают дорожать еще и из-за увеличенного в начале года утильсбора, а также из-за смены модельного года.