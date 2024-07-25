Geely привезла в Россию полноценную замену Toyota Camry

Китайская марка до конца 2024 года расширит свой модельный ряд в России. Этой новинкой Geely намерена укрепить свои позиции в нашей стране. Причем, подчеркнем, не в перенасыщенном сегменте кроссоверов, а в достаточно узкой линейке седанов. Geely Preface должен поступить к дилерам в самое ближайшее время.

Портал «АвтоВзгляд» еще в начале 2024 года сообщал, что в течение года начнутся российские продажи Preface, а сейчас информация наших источников в дилерском сообществе получила подтверждение — первая партия седанов уже появилась в столице. Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», машины для РФ сочетают в себе элементы внешности гибридной модификации Geely Preface L и версии модели с классическим бензиновым ДВС.

Авто имеет длину 4825 мм, ширину — 1880 мм и высоту — 1469 мм при колесной базе 2800 мм: в его основе лежит платформа CMA, которую «Джили» использует в уже давно известных нам кроссоверах Tugella, Monjaro, Atlas. От этих же моделей Preface заимствует и 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с «автоматом».

При этом нет информации, какую мощность будет иметь агрегат, а от этого напрямую зависит тип трансмиссии: 190-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатым «роботом», а 238-сильный двигатель агрегатируется с 8-ступенчатой АКП.

В нашей стране Geely Preface должен заменить ушедшие с рынка седаны Toyota Camry и Kia K5, а главным конкурентом новинки считается Chery Arrizo 8, с которым модель близка по габаритам. Цена автомобиля и сроки начала его продаж официально пока не названы.