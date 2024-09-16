Какие автомобили и насколько подорожали в России в сентябре

Грядущее повышение ставок утильсбора, как, впрочем, и другие не самые благоприятные рыночные факторы, заставляют автопроизводителей переписывать прайсы в сторону увеличения. Первыми ласточками в новой ценовой политике стали шесть брендов, среди которых, кстати сказать, не только китайские марки. И только один автостроитель стал «белой вороной» в этом печальном списке.

Семь брендов переписали прайс-листы на свои модели с 1 по 15 сентября

Самой лайтовой с точки зрения потребителя можно считать наценку на паркетник Chery Tiggo 4 PRO. Стоимость комплектации Family увеличилась на 10 тыс. рублей, а Style — на 15 тыс. Прибавка составила 0,4 и 0,6% соответственно.

Belgee подняла цены на кроссовер X70 на 20 тыс. рублей или 0,6-0,8%. Аналогично поступила Geely: здесь на те же 20 тыс. подпрыгнули кроссовер Atlas Pro и седан Emgrand. Плюсуем 0,6-0,7% на внедорожник и 0,8-1,0% на четырехдверку.

Подорожал и Sollers Argo. Исполнение 3,5Т теперь обойдется на 2,5-2,9% дороже, то есть плюс 80 тыс. руб. Прибавка к стоимости различных модификаций УАЗ «Профи» оценивается в 2,5 -7,0% или 50-149 тысяч, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

У бренда GAC подорожали все комплектации кроссоверов GS3 и GS8, за исключением базовых. Четыре версии стали дороже на 3,8-4,2%, потяжелев на 100 тыс. рублей. Стоимость GS8 выросла на 2,4-3,3% или 100 — 150 тыс. рублей в трех вариантах исполнения.

Китайская Exeed стала единственной компанией на российском авторынке, снизившей цены на новые автомобили в первой половине сентября. За обновленный внедорожник VX теперь просят на 50 тыс. рублей или на 0,9% меньше. Рестайлинговый кроссовер LX с передним приводом потерял в цене 3% или 100 тыс. рублей.