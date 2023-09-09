Comtrans−2023: беспилотники GAZ, малотоннажки BNM и другие чудеса выставки коммерческого транспорта

Самой большой по обилию экспонатов и размерам оказалась экспозиция отечественного автогиганта КамАЗ. Его большегрузная техника заполнила весь первый зал павильона №2. Кроме того, часть «камазовских» машин из категории малого коммерческого транспорта была замечена еще и во втором зале.
Среди них наше внимание привлек новый легкий грузовик серии «Компас 5». Представители компании позиционируют его как универсальную транспортную платформу с высоким запасом прочности, которую можно оснащать различными типами кузовов, начиная от обычного бортового варианта и заканчивая изотермическим.
В числе достоинств малотоннажного «Компаса» водителей привлекает обширная комплектация и хороший пакет опций. Уже в базе он имеет обогрев зеркал, кондиционер, магнитолу, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, центральный замок, моторный тормоз и даже регулировку руля по вылету и наклону. Кроме того, у него заметно улучшена эргономика, усилены узлы и агрегаты, а в качестве силового агрегата применен хорошо зарекомендовавший себя в России турбодизель объемом 2,2 литра.
Еще одним привлекательным местом здесь стала экспозиция с машинами Горьковского автозавода. Оно и понятно, ведь здесь нижегородцы показали новые модели из расширенного семейства NN. Эта техника предназначена как для городской среды, так и для сложных дорожных условий и активного отдыха.
Так, большой интерес посетителей вызвал автодом на базе «Газели NN», спроектированный для путешествий и автономного проживания семьи из четырех человек. Машина построена на основе серийного фургона максимальной размерности (L4H3), что позволило инженерам обеспечить значительный полезный объем салона.
Не меньший интерес вызывала и другая новинка — полноприводный «Соболь NN 4x4». Модификация отличается повышенной комфортностью езды как по асфальту, так и по бездорожью. Как отметили разработчики, она совмещает в себе удобство, легкую управляемость и, конечно же, высокую проходимость предыдущей модели.
Особое внимание в экспозиции ГАЗа было уделено концептам. В их числе стоит отметить электромобиль SDV 3.5 — первый в России низкопольный фургон с многофункциональным грузовым отсеком для служб доставки. На его фоне совсем необычно смотрелся электрический беспилотник. Выглядит как транспортер, но без кабины. В перспективе планируется для использования в аэропортах, складских территориях, заводах и т. п.
С новинками на Comtrans−2023 активно выступили и китайские фирмы, особенно в сегменте малотоннажных грузовиков с разрешенной массой до 3,5 тонн. Так, Foton с успехом продемострировал широкой общественности очередное детище в виде легкого грузовика серии S35, оснащенного 2,8-литровым мотором от Cummins. Автомобиль отличается повышенной комфортностью и в значительной степени адаптирован под российские условия эксплуатации.
Достаточно сказать, что в базовой комплектации, помимо разных «фишек» типа парктроника и кондиционера, машина имеет еще и автономный обогреватель. Эти качества наверняка будет по достоинству оценены как водителями, так и специалистами.
Порадовала новинкой и компания Dongfeng, показавшая цельнометаллический фургон серии K33—561. Его создатели представили машину как универсальный автомобиль. Он выпускается в самых различных модификациях, начиная от пассажирской версии до моделей специального назначения, адаптирующихся под любые варианты применения.
В свою очередь, фирма BNM представила на своем стенде легкие грузовики BAW. Управлять ими могут водители с правами категории «В». Данные машины, рассчитанные на перевозку до полутора тонн груза, выпускают как с однорядной, так и двухрядной кабиной, вмещающей до пяти человек.
Традиционно на «Комтрансе» выставляются и автомобильные смазочные материалы, ориентированные на грузовое применение. Нынешний сезон исключением не стал, о чем свидетельствовали интересные продукты от ряда компаний. Так, например, в рамках деловой программы выставки дистрибьюторы смазок от известного турецкого бренда Lubex «засветили» ряд оригинальных разработок. Отметим, что сегодня значительная доля современных грузовиков нуждается в высокотехнологичных энергосберегающих маслах. Для таких машин компания создала несколько таких продуктов семейства Robus. Среди них, в частности, представлена всесезонная моторная смазка Global LA популярной спецификации 5W30.
Продукт представляет собой полностью синтетическое, причем малозольное (с индексом Low SAPS) моторное масло. Оно изначально проектировалось под самые современные нормы «Евро−4» и «Евро−5». Лубрикант предназначен для дизелей, оснащенных системой селективной очистки отработавших газов, в том числе с сажевым фильтром
Как показали испытания, это энергосберегающее масло обладает отличными противоизносными характеристиками и отменной текучестью при низких температурах. Что гарантирует его быстрое поступление к деталям двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, Global LA от 5W30 отличается высокой устойчивостью к старению, что дает возможность увеличить интервалы между его заменами.
Особый интерес специалистов вызвали экспозиции, посвященные автомобильным источникам питания. Сегодня для всех профессиональных перевозчиков очень важна надежность используемых комплектующих, в том числе и батарей, особенно когда машина длительное время эксплуатируется в сложных дорожных и климатических условиях. Неудивительно, что для улучшения параметров своих АКБ разработчики стремятся внедрять технические инновации.
Это можно было проследить на примере батарей бренда Taxxon, поставляющего в Россию обновленную линейку грузовых аккумуляторов турецкого производства. Помимо обычных моделей, эта серия включает и необслуживаемые АКБ с емкостью от 190 до 240 Ач и пусковыми токами почти до полутора тысяч Ампер.
По оценкам экспертов, протестировавших грузовые батареи Taxxon, они показали высокий уровень надежности и долговечности. Эти свойства достигаются за счет особой — прецизионной — обработки аккумуляторных пластин, прочность и коррозионную стойкость которых удалось увеличить почти в два раза. В итоге у всех батарей существенно повысилась стабильность рабочих характеристик. К слову, эти качества АКБ марки Taxxon были наглядно продемонстрированы на престижном международном ралли «Шелковый путь», где они с успехом выступили на грузовиках команды «ГАЗ Рейд Спорт».
Ряд любопытных экспонатов нашелся и в сегменте таких востребованных комплектующих, как автомобильные лампы и щетки стеклоочистителей. Важность этих двух категорий компонентов ни у кого не вызывает сомнений, так как они напрямую влияют на пассивную безопасность автомобиля. А надежность их работы во многом определяется уровнем технологий.
Что, в частности, наглядно продемонстрировали дистрибьюторы бренда Carberry (Германия), анонсировавшие большую гамму стеклоочистителей, а также источников света. Сегодня ассортимент продукции фирмы включает лампы для самых различный категорий ТС, в том числе и грузового транспорта.
Среди важных технологических особенностей автоламп марки специалисты отмечают высокую точность (с допуском не более 0,1 мм) установки спирали, что позволяет добиться максимально возможной освещенности дороги. При этом для производства каждого типа ламп используется инертный газ c оптимальным составом и давлением.
Кроме того, у всех галогеновых ламп высокопрочное стекло с нанесенным на него УФ-фильтром. Он практически полностью нейтрализует ультрафиолет, негативно влияющий на стекла фар. Все это в комплексе обеспечивает лампам от Carberry улучшенные светотехнические показатели и высокий срок службы.
Ряд инновационных решений внедрен и в автомобильных «дворниках» этого бренда. В частности, при их производстве применяется технология лазерной резки резиновых полотен. Такой способ гарантирует им идеальное прилегание к поверхности и, как следствие, качественную очистку стекла на протяжении всего срока службы.
Кроме того, рабочие кромки всех типов щеток Carberry обязательно покрывают тефлоном. Он, как показал опыт применения, обеспечивает практически бесшумное движение щеток по стеклу. И еще: для изготовления фирменных стеклоочистителей используется резина особого качества с добавлением натурального каучука. Такая композиция способствует более долгому сохранению их рабочего ресурса.