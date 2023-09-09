Comtrans−2023: беспилотники GAZ, малотоннажки BNM и другие чудеса выставки коммерческого транспорта

Самой большой по обилию экспонатов и размерам оказалась экспозиция отечественного автогиганта КамАЗ. Его большегрузная техника заполнила весь первый зал павильона №2. Кроме того, часть «камазовских» машин из категории малого коммерческого транспорта была замечена еще и во втором зале.

Среди них наше внимание привлек новый легкий грузовик серии «Компас 5». Представители компании позиционируют его как универсальную транспортную платформу с высоким запасом прочности, которую можно оснащать различными типами кузовов, начиная от обычного бортового варианта и заканчивая изотермическим.

В числе достоинств малотоннажного «Компаса» водителей привлекает обширная комплектация и хороший пакет опций. Уже в базе он имеет обогрев зеркал, кондиционер, магнитолу, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, центральный замок, моторный тормоз и даже регулировку руля по вылету и наклону. Кроме того, у него заметно улучшена эргономика, усилены узлы и агрегаты, а в качестве силового агрегата применен хорошо зарекомендовавший себя в России турбодизель объемом 2,2 литра.