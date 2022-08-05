Низкий тариф — высокий сезон: как отдохнуть на море дешево и сердито

Поездка на желанное море в 2022 году — задание не из легких. С одной стороны горячие глаза всего семейства, с другой — тарифы на билеты и проживание, которые никак не хотят снижаться после весеннего ралли. Как совместить несовместимое? Ответ логичен: включить голову и калькулятор, найдя все возможности для дисконта. Тем более, что они есть. Давайте вместе посчитаем, во сколько может обойтись морской отпуск в текущем сезоне для среднестатистического москвича без умопомрачительных требований и заоблачных амбиций.

Начать стоит с дороги: авиабилетов нет и не будет до конца августа по понятным причинам, поезда перегружены и купить «проходку», да еще и на целую семью, возможности нет. Решение очевидно: ехать надо на машине. Во сколько обойдется такая поездка? Тариф состоит из следующего перечня трат: горючее, платные дороги, ночевка в пути, а она потребуется, а также различные перекусы и остановки. После — гостиница и провиант, а также развлекательная программа. Потом — дорога обратно.

Сколько же нужно взять из «заначки», чтобы хорошо провести время и вернуться домой отдохнувшим? Корреспондент портала «АвтоВзгляд» доехал до Витязево — одного из самых красивых и доступных пляжей на отечественном черноморском побережье — отлично провел время с семьей, разведал все тарифы и представляет полный расчет импровизированного отпуска без «галстуков» и утайки.