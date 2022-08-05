Низкий тариф — высокий сезон: как отдохнуть на море дешево и сердито

Поездка на желанное море в 2022 году — задание не из легких. С одной стороны горячие глаза всего семейства, с другой — тарифы на билеты и проживание, которые никак не хотят снижаться после весеннего ралли. Как совместить несовместимое? Ответ логичен: включить голову и калькулятор, найдя все возможности для дисконта. Тем более, что они есть. Давайте вместе посчитаем, во сколько может обойтись морской отпуск в текущем сезоне для среднестатистического москвича без умопомрачительных требований и заоблачных амбиций.
Начать стоит с дороги: авиабилетов нет и не будет до конца августа по понятным причинам, поезда перегружены и купить «проходку», да еще и на целую семью, возможности нет. Решение очевидно: ехать надо на машине. Во сколько обойдется такая поездка? Тариф состоит из следующего перечня трат: горючее, платные дороги, ночевка в пути, а она потребуется, а также различные перекусы и остановки. После — гостиница и провиант, а также развлекательная программа. Потом — дорога обратно.
Сколько же нужно взять из «заначки», чтобы хорошо провести время и вернуться домой отдохнувшим? Корреспондент портала «АвтоВзгляд» доехал до Витязево — одного из самых красивых и доступных пляжей на отечественном черноморском побережье — отлично провел время с семьей, разведал все тарифы и представляет полный расчет импровизированного отпуска без «галстуков» и утайки.
Итак, в условии задачи имеем: пикап Mitsubishi L200, чьи характеристики великолепно подходят для поездки на юг. Дело в том, что дорого Краснодарского края раздавлены зерновозами, а многочисленные пробки предполагают объезды через станицы, где асфальт не перекладывали «со времен царей». Высокий дорожный просвет и могучий протектор шин — must have. Второй важный аргумент — дальность хода или расход топлива. L200 показал средний расход по трассе в 8,5 литров «солярки», а в целом за путешествие не перешагнул за 9,5 литров даже при подключении полного привода.
Таким нехитрым образом удалось существенно сэкономить время на заправках, куда с трассы стоят длинные очереди желающих. Добиться такого результата позволило древнейшее правило русской дороги: тише едешь — дальше будешь. «Летуны» обгоняли нас по 5—6 раз, после теряя преимущество в очереди на АЗС. Приехали мы на конечную точку, естественно, в одно и тоже время.
До Витязево из Москвы — полторы тысячи километров, только часть из которых пройдет по платным дорогам. Кстати, о «платниках»: с транспондером — он экономит ровно один час в дороге — поездка до моря обойдется в 2 388,5 рублей. И это с дисконтом, который мы приобрели за баллы у «Автодора». Далее — горючее. Пикап «Митсу» в среднем «по больнице» сжигал 8,5 литров на 100 километров или 127,5 литров на весь путь. Одна «красно-белая» заправка предлагает скидку в два рубля на литр дизеля, если показать карточку и заправиться более, чем на две тысячи рублей. Воспользуемся и получим итоговый результат в 51 рубль за литр. Итого — 6 502,5 рубля в одну сторону.
Ночевку можно организовать двумя методами: классическая остановка в Каменск-Шахтинском, которой находится по середине маршрута, либо «сон в поле» или на парковке АЗС, которых на трассе великое множество. Номер в отеле обойдется от 1500 рублей, но рассчитывать лучше на 2500, парковка и WiFi — включены по умолчанию. Однако стоит помнить, что место популярное и бронировать его требуется заранее. Толи дело — отдых в поле! Он бесплатен, оттого и бесценен. Выбираем сон в кресле пикапа ради экономии и едем дальше.
Мифы о казнокрадах и «казачках» стоит развеять — их давным-давно на М4 нет. Да и на окрестных трассах юга тоже. Зато на каждом столбе висит по камере, которая с большим удовольствием зафиксирует любое нарушение. Чтобы сэкономить, придется ехать по правилам и внимательно следить за знаками: южане любят повесить на трассе совершенно необоснованное ограничение, которое действует 100 метров, но обязательно снабдят его камерой.
Кстати, пикап показал себя куда более резвым «товарищем», чем соплатформенный Pajero Sport: шестиступенчатая трансмиссия разгоняет машину весело и дерзко, покрышки шлифуют на радость окружающим, а народ даже в пробках поднимает палец вверх. Удался пикап японцам, нечего сказать. Добавляют харизмы и яркие цвета, коих так не достает «большому брату».
Дорога до Витязево занимает чуть менее суток: пробки и узкие тропинки сжигают весь набранный на трассе задел. На улице — около сорока градусов, так что кондиционер работает на пределе возможностей. Южане погодными условиями активно пользуются, предлагаю заправку «охладителя» в каждой деревне. Услуга настолько популярна, что ее «продают» даже в придорожных кафе и магазинах! Качество фреона оставляет желать лучшего — торгуют немаркированным «китаем» — но «впаривают» уверенно. Даже новый автомобиль, который всем своим видом демонстрирует исправность, не является поводом для окончания беседы. Сезон, надо зарабатывать!
Найти гостиницу средней категории — паритет цены и комфорта — достаточно сложно. Есть общепринятые отели, номер в которых стоит не дешевле 8 000 рублей в сутки, есть «место в комнате» по 300 рублей в день. Надо понимать, что кондиционерами обеспечены и те, и другие, а вот удобства во дворе — это не выдумка, это штатная услуга во многих местных «отелях». Зато парковка есть почти у всех, что для нас является важным элементом отбора. В итоге вполне приличный отель на первой линии — правда, путь на море преграждает огромная дюна — обошелся в 3500 рублей за сутки.
В комнате три кровати и одно «приставное место» — разборное кресло — кондиционер, холодильник и туалет с душем. Жить можно, но в «уборную» лучше все же надеть тапочки. Итого гостиница обошлась в 24 500 рублей за неделю, причем оплату предпочитают наличными. Ближайший банкомат — три локтя по карте, так что перед поездкой лучше запастись «бумагой».
Отдельно стоит рассказать про «стол»: завтрак в стоимость не входит и обходился примерно в 300 рублей на человека. Кофе достойный, а все остальное — по лекалам соседнего пионерского лагеря. Впрочем, от каши «Дружба» никто еще не умирал. Обед на юге традиционно заменяют фрукты, на которые стоит заложить порядка 500 рублей в день на двоих — в сорокоградусную жару не всякий переварит первое, второе и компот. А вот ужин — не менее 600, а то и 800 рублей.
С винами — дороже, а в кафе — и того более. Кстати, именно общепит — самое слабое звено Витязево. Достойных заведений, которые хотело бы рекомендовать, так и не нашлось, а лучшим вариантом для восполнения калорий осталась столовая в гостинице. Видит Всевышний, будь мы чуть умнее, взяли бы с собой газовую плитку и бед не знали. Общий счет за питание на две персоны в течение 7 дней — 19 000 рублей.
В Витязево совершенно потрясающее море и пляж, которые в одно касание нивелируют все недоработки местного туристического комплекса. Народу немного, можно получить полный комплекс морских удовольствий, не спотыкаясь о соседей. Но однажды станет скучно. В этот момент стоит вспомнить о культурной программе: совместив приятное с полезным, выбираем исторический городок Тамань, откуда открывается вид на Крымский мост и бескрайние виноградники Фанагории со всеми вытекающими последствиями.
Со времен Лермонтова Тамань изменилась не сильно, а слова классика до сих пор актуальны. А вот виноделие в этих местах порождает исключительно чувство гордости: красиво, ухожено, культурно и всесторонне впечатляюще. Одним словом, вера в туристический потенциал винного туризма крепнет с каждым новым бокалом. Экскурсия обойдется в 500 рублей, а тот же тур, но с дегустацией — в 900.
Испив и отведав, нужно обязательно доехать до отвесного берега и взглянуть на морскую гладь с тонкой полоской одного из главных инженерных достижений России в новом веке. Вид завораживающий, настроение на высоте, а траты небольшие: 1400 рублей на двоих за экскурсию, 1200 за отвратительный обед в местной «Вареничной», где не оказалось вареников, но был холодный суп, и еще 1000 рублей с запасом на горючее туда-обратно. Как-никак, 87 км в одну сторону.
Обратная дорога займет все те же 24 часа, а вот стоить будет дешевле: «платник», например, обойдется в 2040 рублей. Плюсуем сюда 131 литр «солярки», которые уверенно поглотил наш Mitsubishi L200 по дороге домой, очень уж тяжела педаль была, и получаем финальные цифры для итогового расчета.
Полная стоимость недельного отпуска на море без излишеств на двух персон составляет 64 712 рублей или 32 356 рублей на человека. Честная цифра, на которую можно опираться в своих расчетах, и, будем объективны, достаточно трезвый тариф для «русского юга». Раз получилось у нас, значит, получится и у вас — скорее на море!