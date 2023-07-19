В какие страны этим летом можно поехать на собственной машине

Для многих вопрос авто мобильности (именно раздельно) стоит очень остро. Есть люди, неспособные усидеть на месте и в то же время лишенные возможности или желания передвигаться по воздуху либо иным транспортом. Не случайно год от года до некоторых пор абсолютно открытые автомобильные границы пользовались у российских автотуристов все большей популярностью.
Времена изменились. Сначала COVID и связанный с ним глобальный карантин. Теперь — санкции из-за событий на Украине. Многие страны в силу некогда законсервированных, а теперь выпущенных наружу исторических и прочих противоречий с Россией нынче трактуют даже на первый взгляд безобидные ограничения в самом широком смысле.
Евросоюз, например, решил так: раз их закон предписывает лишить Россию любого дохода, который может использоваться для осуществления СВО, запретим туризм для всех граждан РФ.
Мы не станем дискутировать о взглядах на проблему. Нынче оно и небезопасно. Но частную жизнь пока никто не отменял. Поэтому разберемся, в какое заграничное турне на автомобиле еще можно отправиться этим летом. А куда с российскими номерными знаками и красной паспортиной соваться лучше не стоит.
Начнем по порядку, с востока. И дальше плавно, вслед солнцу, пойдем на запад. Причем сфера наших интересов не коснется сухопутных перевозок, связанных с профессиональной деятельностью водителя. Там особые регламенты. Речь пойдет исключительно о частниках.
Китай
Беспрепятственное автомобильное сообщение с Китаем открылось относительно недавно, в мае текущего года, когда сняли последние эпидемиологические кордоны. Въехать в КНР по туристической нужде вполне реально, используя официальные пропускные пункты.
На россиян здесь смотрят все еще более-менее дружелюбно, правда, придется заранее оформить визу, «Грин карту» и позаботиться о получении международных «прав». Кстати, путешествовать в Поднебесной длительное время с отечественной водительской лицензией не выйдет. Через месяц (а по некоторым данным через два) вам придется оформлять местное ВУ.
И еще один нюанс, который либо остановит, либо напротив сыграет в пользу автомобильного путешествия в Китай — наличие сопровождающего, которого чужакам предоставляют власти. Без пригляда всевидящего ока ни-ни. Но может оно и к лучшему, не заблудитесь. Китайские иероглифы мало напоминают даже латиницу, которую мы худо-бедно научились расшифровывать на европейских дорожных указателях.
Монголия
Если бы не удаленность от наиболее населенной и благополучной европейской части России, это направление могло бы считаться сегодня наиболее перспективным в плане автотуризма. Можно въезжать через Алтай, Тыву, Иркутскую область или Бурятию.
Летом на алтайском пропуске и в Бурятии могут быть пробки. Но в сравнении с приснопамятными многокилометровыми заторами на российско-европейских границах, скажем, перед Новым годом, это пустяки.
Въезд в страну для нас безвизовый, просто по загранпаспорту, даже необязательно оформлять международные «права». Стандартные документы на машину всегда при вас. А «Грин карта» в Монголии не «играет» — эту государство не приняли в соответствующую международную конвенцию. Так что страховку можно купить местную, и то по желанию.
Казахстан
Здесь пока тоже особых проблем нет. Российско-казахская граница может похвастать аж 14 погранпереходами. На самых крупных из них — Петропавловском и Оренбургском — бывает весьма плотное движение. В сезон очереди внушительные. Но тут есть нюанс. По большей части очереди состоят из граждан Республики Казахстан, которые на транспорте с российскими номерами возвращаются домой. А для россиян существует отдельный коридор, который пропускают довольно быстро. Это нужно знать заранее.
В остальном все как дома. Достаточно общегражданского паспорта и внутреннего водительского удостоверения. После въезда не забудьте сразу купить местную «автогражданку» и путешествуйте в свое удовольствие. Идеальный вариант — заезжать на западе, двигаться на север, затем спуститься к югу страны, а оттуда на восток.
Азербайджан
Чтобы попасть в эту страну на срок до 90 дней, виза для россиян не нужна. Достаточно загранпаспорта, обычных водительских «прав» и стандартных документов на машину. Придется заранее позаботиться о «Грин карте». Есть и нюансы.
В Азербайджане действует экологический порог для автомобиля, который должен иметь класс не ниже Евро−4. В противном случае потребуется внести залог в размере 33% от рыночной стоимости машины. При выезде, впрочем, его возвращают.
И еще одно: при въезде в страну взимают транспортный сбор. Его размер зависит от типа двигателя машины и предполагаемого времени путешествия. Минимальная налоговая ставка — $15. Впрочем, транспортные и экологические сборы, так или иначе, имеют место почти во всех странах. Кроме того, перед въездом в Азербайджан придется убрать со стекол машины тонировку, а иначе штраф (около 5000 ₽) и принудительное снятие пленки.
Грузия
Пропускной пункт Верхний Ларс нынче место весьма востребованный. Здесь раньше и без релокантов было тесно, а теперь стало еще «веселее». Однако маршрут все равно популярный.
Из документов вам потребуется то же самое, что и в предыдущем случае. «Загран», достаточно внутренних «прав». Но вот страховку придется покупать местную (около 1300 ₽ на 15 дней, если менять рубли на грузинские лари в ближайшем к границе, очень невыгодном обменнике), «Грин карта» здесь не работает.
На машине с российскими номерами можно ездить по Грузии до 90 дней. Успеете сгонять в Турцию, где передвижение свободное, а может и еще дальше.
Евросоюз
На этом, пожалуй, наше безоблачное повествование и заканчивается. Потому что дальше обыкновенному путешественнику, даже если вы каким-то образом получили соответствующую визу, дороги нет. Людей с неопределенными (туристическими) целями в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Норвегию — везде, где у России (в случае с Польшей через Беларусь) есть сухопутная граница — в силу санкционной политики сегодня не пускают.
Это, впрочем, не значит, что пробраться за кордон невозможно. Визы дают людям, воссоединяющимся с семьей, обладателям Видов на жительство других европейских стран, собственникам недвижимости, учащимся, дипломатам и прочим лицам, для кого такая поездка — неотъемлемая часть жизни, а не досуг. Так что попробовать можно и на машине, если не боитесь. Чего бояться?
Опасность для российского транспорта остается, даже если вы окончательно перебираетесь в другую страну на постоянку с последующей сменой учета автомобиля. Так, в Германии, например, зафиксировано уже много случаев изъятия ТС с российской регистрацией. Как выяснили наши коллеги из «Коммерсанта», немецкие исполнители слишком рьяно трактуют санкционные ограничения, налагаемые на перевозимое через границу имущество и товары из РФ.
И пусть немецкие адвокаты страдальцев полны оптимизма в плане судебных перспектив подобных дел, кому понравится садиться в тюрьму из-за российского триколора на регистрационном знаке своего авто? Или пусть даже платить штраф.