В какие страны этим летом можно поехать на собственной машине

Для многих вопрос авто мобильности (именно раздельно) стоит очень остро. Есть люди, неспособные усидеть на месте и в то же время лишенные возможности или желания передвигаться по воздуху либо иным транспортом. Не случайно год от года до некоторых пор абсолютно открытые автомобильные границы пользовались у российских автотуристов все большей популярностью.

Времена изменились. Сначала COVID и связанный с ним глобальный карантин. Теперь — санкции из-за событий на Украине. Многие страны в силу некогда законсервированных, а теперь выпущенных наружу исторических и прочих противоречий с Россией нынче трактуют даже на первый взгляд безобидные ограничения в самом широком смысле.