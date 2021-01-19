Команда «КАМАЗ-мастер», взявшая подиум на «Дакаре-2021», вернулась в Россию

Из-за пандемии коронавируса в конце декабря Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение, что поставило под вопрос очередной «Дакар». К счастью, решение проблемы нашлось оперативно — для транспортировки участников были организованы чартерные рейсы. Правда, до старта все равно добрались не все: из 322 экипажей на трассу вышли лишь 310.
Участникам предстояло преодолеть непростой маршрут, богатый на острые камни и песчаные дюны. Чтобы разнообразить гонку, организаторы обратили направление — то есть в этот раз экипажи двигались в противоположную сторону, минуя уже знакомые по прошлому году участки, а также совершенно новые.
Тяжелая борьба развернулась в зачете грузовиков, где выступала российская команда «КАМАЗ-мастер», заявившаяся четырьмя экипажами. «Синяя Армада» не сразу выбилась в лидеры: начинали наши соотечественники с седьмых, восьмых и десятых позиций. Тем не менее, им удалось наверстать упущенное, обойти соперников и возглавить турнирную таблицу.
Победителем ралли-марафона в грузовом зачете стал впервые в своей карьере Дмитрий Сотников, для которого минувший «Дакар» стал восьмым. Вторым финишировал экипаж Антона Шибалова, третьим — Айрата Мардеева. Стоит отметить, что эта победа на «Дакаре» — 18-я в копилке «КАМАЗ-мастер». А занять весь подиум гонщикам из Татарстана удавалось в последний раз в 2015-м.
Добавим, что гонка стартовала 3 января в «экономической» столице Саудовской Аравии — городе Джидда, а завершилась — 15-го числа на берегу Красного моря.