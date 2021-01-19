Команда «КАМАЗ-мастер», взявшая подиум на «Дакаре-2021», вернулась в Россию

Из-за пандемии коронавируса в конце декабря Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение, что поставило под вопрос очередной «Дакар». К счастью, решение проблемы нашлось оперативно — для транспортировки участников были организованы чартерные рейсы. Правда, до старта все равно добрались не все: из 322 экипажей на трассу вышли лишь 310.

Участникам предстояло преодолеть непростой маршрут, богатый на острые камни и песчаные дюны. Чтобы разнообразить гонку, организаторы обратили направление — то есть в этот раз экипажи двигались в противоположную сторону, минуя уже знакомые по прошлому году участки, а также совершенно новые.