3 несерьезных нарушения ПДД, за которые можно лишиться прав

Лишение «прав» — самое суровое наказание для провинившихся автомобилистов из всех ныне существующих в КоАП. На общественный транспорт Фемида пересаживает любителей приложиться к бутылке, доморощенных гонщиков, «королей» дороги, для которых и встречная полоса — «своя». Забирают «корочки» также у тех, кто допускает, на первый взгляд, совсем несерьезные нарушения. Три таких случая — в материале портала «АвтоВзгляд».
Допустим, вы стали обладателем нового — ну, или глубоко подержанного — автомобиля. Придя в чувства, решили наконец заняться регистрацией транспортного средства: отстояли «советскую» очередь в ГИБДД, получили все необходимые документы, свеженькие номера. Дело дошло до установки жестянок на штатные места, и тут вы поняли, что у вас нет болтов, на которые эти самые жестянки нужно крепить.
В первом попавшемся магазине автозапчастей вы приобрели болты, после чего у первого попавшегося экипажа ГАИ забрали «лишенческий» протокол. Почему? Да потому что по ошибке «прилепили» передние регистрационные знаки на светоотражающие болты красного цвета, что строго настрого запрещено. Да-да — ознакомьтесь на досуге с ч.3 ст.12.5 КоАП, дабы не превратиться в пешехода на срок от 6 до 12 месяцев.
Казалось бы, все знают, что скрытие с места ДТП — грубейшая провинность, за которую автомобилистов безжалостно лишают «прав». Знают, а все равно ее допускают, договорившись со вторым водителем разъехаться «по хорошему». Кому-то везет больше, кто-то «теряет» свое водительское удостоверение. Но ведь дорожная авария — это не только «машина в машину». Это еще и «машина в препятствие».
Так, водителя могут переквалифицировать в пешехода, если он повредит какое-либо имущество, после чего скроется в неизвестном направлении. Подобные случае истории известны. Сбил по невнимательности столбик на парковке супермаркета — простился с «правами» на срок от 12 до 18 месяцев (ч.2 ст.12.27 КоАП). А что, столбик — это не дерево, у него есть вполне конкретный владелец, которому вы причинили вред.
Особую опасность для автомобилистов таят в себе железнодорожные переезды, богатые на «лишенческие» санкции. Далеко не все водители помнят, что на них запрещено не только останавливаться и парковаться (вдруг, кому-то в голову придет), но и обгонять. И даже более того — опережать впереди идущую машину нельзя в 100 метрах перед переездом. Тех, кому надо «быстрее всех», лишают 5000 рублей или «прав» на 4—6 месяцев (ч.4 ст.12.15 КоАП).
Для некоторых водителей проскочить на красный сигнал светофора — обычное дело. Покрутил головой, убедился, что вокруг никого нет — ни гаишников, ни пешеходов, ни таких же сумасшедших — да нажал педаль газа. Так же особо одаренные автомобилисты ведут себя на железнодорожных переездах, хотя за это — по аналогии — можно лишиться «прав» на срок от 3 до 6 месяцев (ч.1 ст.12.10 КоАП). Да и не только «прав», но и жизни.