3 несерьезных нарушения ПДД, за которые можно лишиться прав

Допустим, вы стали обладателем нового — ну, или глубоко подержанного — автомобиля. Придя в чувства, решили наконец заняться регистрацией транспортного средства: отстояли «советскую» очередь в ГИБДД, получили все необходимые документы, свеженькие номера. Дело дошло до установки жестянок на штатные места, и тут вы поняли, что у вас нет болтов, на которые эти самые жестянки нужно крепить.

В первом попавшемся магазине автозапчастей вы приобрели болты, после чего у первого попавшегося экипажа ГАИ забрали «лишенческий» протокол. Почему? Да потому что по ошибке «прилепили» передние регистрационные знаки на светоотражающие болты красного цвета, что строго настрого запрещено. Да-да — ознакомьтесь на досуге с ч.3 ст.12.5 КоАП, дабы не превратиться в пешехода на срок от 6 до 12 месяцев.