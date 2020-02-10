Минтранс оценил предложенные запреты на использование шипованных шин

Новая возможная мера борьбы с колейностью, по мнению законотворцев, — уменьшение времени в году эксплуатации шипованных шин — не представляется возможной, пояснили в Министерстве транспорта информагентству ТАСС.

Дело в том, что по отечественным дорогам катается немало транзитных авто, пересекающих за короткое время несколько климатических поясов. И погодные условия на одном маршруте, например, тягача с груженым прицепом могут сильно разниться.

В ведомстве рассказали, что по правилам, на отдельных участках дорог зимой формируют так называемый снежный накат, то есть плотно укатывают снег на полотне. И движение без шипованной «резины» на таком покрытии снижает безопасность и увеличивает риск аварии.