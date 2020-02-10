Минтранс оценил предложенные запреты на использование шипованных шин

Новая возможная мера борьбы с колейностью, по мнению законотворцев, — уменьшение времени в году эксплуатации шипованных шин — не представляется возможной, пояснили в Министерстве транспорта информагентству ТАСС.
Дело в том, что по отечественным дорогам катается немало транзитных авто, пересекающих за короткое время несколько климатических поясов. И погодные условия на одном маршруте, например, тягача с груженым прицепом могут сильно разниться.
В ведомстве рассказали, что по правилам, на отдельных участках дорог зимой формируют так называемый снежный накат, то есть плотно укатывают снег на полотне. И движение без шипованной «резины» на таком покрытии снижает безопасность и увеличивает риск аварии.
Напомним, что по регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в нашей стране нельзя ездить «на шипах» только летом, то есть в июне, июле и августе. Но штрафы за использование таких шин в теплое время года не предусмотрены.
Напомним, что нз круглым столом, проведенным в начале февраля Комитетом по транспорту и строительству Госдумы и строителями, обсуждались, как писал портал «АвтоВзгляд», и другие меры, помогающие снизить разрушение асфальтового покрытия автомобилями, вооруженными шипованными шинами. Речь шла об отдельном ограничении скорости для таких машин, о штрафе за несезонное использование «резины» и о возвращении знака «Ш» на бортах авто.