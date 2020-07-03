Столичным водителям-инвлидам больше не нужны специальные парковочные разрешения

При этом Московский реестр инвалидов упраздняется, и информация из его базы автоматически переносится в общероссийскую. На официальном сайте мэра Москвы отдельно отмечается, что на одного человека возможно регистрировать один автомобиль, а сведения о нем можно при необходимости изменять.

Кстати, времени на то, чтобы внести данные о машине в госреестр, дается предостаточно — до конца 2020 года. А пока службы, инспектирующие парковки, будут опираться только на наличие знака «Инвалид».

Между тем, как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, новые правила не только сильно упростят жизнь «моторизованным» людям с ограниченными возможностями, но и позволит, так сказать, «безлошадным» инвалидам продавать право на льготную парковку, просто регистрируя автомобиль того, кто платит, в Федеральном реестре на свое имя как перевозчика.