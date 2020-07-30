Как лишают «прав» водителей, путающихся в жестах инспекторов ГИБДД

Общепринятые жесты регулировщика подробно описаны в пункте 6.1 Правил дорожного движения — загляните на досуге, освежите в памяти. Если очень вкратце, то ехать безрельсовым транспортным средствам запрещено в следующих случаях:
- правая рука инспектора вытянута вперед, а вы как раз находитесь с этой стороны;
- инспектор вытянул руки в сторону или вовсе их опустил, а вы смотрите на него спереди или сзади;
- какая-либо рука постового поднята вверх — тут не важно, с какой стороны вы подъехали к перекрестку.
Также бывают ситуации, когда в зависимости от положения руки инспектора ДПС и автомобиля на проезжей части разрешается движение в определенном направлении. Скажем, только направо или прямо и налево. В общем — перечитайте Правила еще раз. Иначе вы сильно рискуете своими деньгами и водительским удостоверением, если проигнорируете регулировщика из-за банальной невнимательности, незнания или глупости.
Обратимся к ст. 12.12 КоАП — там сказано, что проезд на запрещающий сигнал инспектора карается штрафом в размере 1000 рублей. А если водитель, следуя указаниям постового, останавливается, но пересекает при этом стоп-линию, то его вполне законно могут «приговорить» к 800 рублям. Короче говоря, правила те же, что и в случае с традиционным светофором.
Распространяется на историю с регулировщиком и п. 3 вышеупомянутой ст.12.12 КоАП. В нем, напомним, речь идет о том, что повторный проезд на «красный» влечет за собой наложение штрафа в размере 5000 рублей или — в худшем случае — лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев. То есть, если у вас «на счету» уже имеется один игнор запрещающего сигнала светофора, то ошибка на перекрестке с инспектором может стать фатальной.
на кону и вовсе окажется ваша свобода..Добавим, что в ситуации с сотрудниками ГИБДД, которые останавливают водителей на стационарных постах или в иных угодных им местах, действуют другие правила. Если проигнорировать гаишника, махнувшего перед вашей машиной жезлом, история может развиваться по одному из трех сценариев. Либо полицейские сделают вид, что ничего не произошло, либо передадут информацию о непокорном автомобилисте на следующий пост, либо устроят погоню.
И здесь важно помнить, что для подобных случаев предусмотрена специальная статья КоАП — 12.25. Согласно ей, невыполнение требования об остановке транспортного средства влечет наказание в размере от 500 до 800 рублей. Применять ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…», которая подразумевает штраф или арест на срок до 15 суток, неправомерно. Если, конечно, вы в итоге добровольно остановитесь.
Вообще, как показывает практика, чаще всего сотрудники ГИБДД не гоняются за простыми, явно не нарушающими Правил водителями. Однако если вам «повезло», и вас все же догнали, то всегда можно сказать, мол, «каюсь, не заметил» или «думал, что обращались не ко мне». Вы ведь в самом деле могли не заметить или не понять — особенно, если дело происходило на оживленной трассе в темное время суток.
…Однако правильнее всего в подобных ситуациях — четко выполнять приказы гаишников, отданные жестами: целее будут и ваши деньги, и документы. А в случае с «неповиновением» — на кону и вовсе окажется ваша свобода…