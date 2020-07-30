Как лишают «прав» водителей, путающихся в жестах инспекторов ГИБДД

на кону и вовсе окажется ваша свобода..Добавим, что в ситуации с сотрудниками ГИБДД, которые останавливают водителей на стационарных постах или в иных угодных им местах, действуют другие правила. Если проигнорировать гаишника, махнувшего перед вашей машиной жезлом, история может развиваться по одному из трех сценариев. Либо полицейские сделают вид, что ничего не произошло, либо передадут информацию о непокорном автомобилисте на следующий пост, либо устроят погоню.

И здесь важно помнить, что для подобных случаев предусмотрена специальная статья КоАП — 12.25. Согласно ей, невыполнение требования об остановке транспортного средства влечет наказание в размере от 500 до 800 рублей. Применять ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…», которая подразумевает штраф или арест на срок до 15 суток, неправомерно. Если, конечно, вы в итоге добровольно остановитесь.

Вообще, как показывает практика, чаще всего сотрудники ГИБДД не гоняются за простыми, явно не нарушающими Правил водителями. Однако если вам «повезло», и вас все же догнали, то всегда можно сказать, мол, «каюсь, не заметил» или «думал, что обращались не ко мне». Вы ведь в самом деле могли не заметить или не понять — особенно, если дело происходило на оживленной трассе в темное время суток.

…Однако правильнее всего в подобных ситуациях — четко выполнять приказы гаишников, отданные жестами: целее будут и ваши деньги, и документы. А в случае с «неповиновением» — на кону и вовсе окажется ваша свобода…